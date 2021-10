Un manual elaborado por las universidades populares de Extremadura forma a profesionales en la atención online a mayores

Un documento que viene a ocupar un vacío en la materia que tiene su origen en los cambios motivados por la pandemia, especialmente en los meses más duros de restricciones a la movilidad, para mejorar el trabajo de los profesionales en el ámbito de la atención social de las personas mayores.

Al mismo tiempo, y si bien el manual está dirigido a los profesionales, también pretende mejorar la alfabetización tecnológica de las personas mayores.

El manual ha sido presentado este viernes en una comparecencia en Mérida en la que han estado presentes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, el director gerente del Sepad, José Vicente Granado, y la directora de gestión de Aupex, Josefa Moreno.

Vergeles ha explicado que este manual se enmarca dentro de un programa mas global en el que trabajan el Sepad y Aupex, que permite cumplir con dos objetivos. Por un lado, que los mayores puedan vivir de forma independiente durante más tiempo; y favorecer un envejecimiento "lo más activo posible".

Vergeles ha remarcado que la pandemia ha enseñado que hay que usar múltiples canales, fundamentalmente los basados en las tecnologías de la información y la comunicación, de ahí la necesidad de diseñar una metodología que permita trasladar la intervención social presencial a través de un canal online.

Con esta herramienta, ha añadido Vergeles, por un lado se combate el "edadismo" y la imagen "estereotipada" de un grupo de edad, el de las personas mayores, que sufren el estigma de que "ya no pueden aportar", y a las que "se les ha colgado el sambenito de que no se manejan con las TIC, y esto es falso".

Por otro lado, ha subrayado que esta metodología de trabajo online no viene a sustituir la atención presencial. "No se va a eliminar la atención presencial, es además de, por si acaso no se puede utilizar más la presencial", ha remarcado.

Por su parte, Josefa Moreno ha abundado en la colaboración de las universidades populares y el Sepad durante la pandemia a fin de elaborar un manual que viene a "democratizar la intervención social", ya que la atención online reduce la brecha entre el espacio urbano y el rural.

El objetivo era poner en manos de los profesionales y de todos los técnicos involucrados en la atención social a las personas mayores un manual que facilite el trabajo en la modalidad online. De este modo, ofrece las competencias que requiere cualquier profesional, y ofrece también formación en cuestiones como la seguridad o la privacidad en uso de estas herramientas.

Según ha explicado, se trata de una herramienta "tremendamente útil", en tanto que es un manual "pionero", ya que no han encontrado trabajos previos en la materia, por lo que se presenta como un referente no solo para Extremadura sino para todo el país.