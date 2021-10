Delegació de Govern destina més de 1.000 agents per a garantir el dret de manifestació el 9 d'Octubre

La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana desplegarà més un miler d'agents en la ciutat de València per a garantir el dret de manifestació de les entitats que han comunicat cinc marxes en el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Delegació del Govern ha "ordenat" les diferents manifestacions convocades "amb l'objecte de garantir el lliure exercici d'aquest dret". A aquestes cinc se suma una concentració no vinculada amb la jornada reivindicativa del 9 d'Octubre sol·licitada per la CGT per a denunciar l'abús de temporalitat en la Societat Valenciana de la Gestió Integral de Servicis d'Emergències (SGISE), que se celebrarà en la Plaça de la Verge entre les 8.00 i les 14.30 hores.

La primera manifestació està convocada per Organitzacions del Sud de València, entre les 16.30 i 18.00 hores, amb eixida en el carrer Vicent Miguel Carceller i arribada al carrer d'Alacant; el Grup d'Acció Valencianista es manifestarà de les 17.00 a 18.25 hores, des de la Plaça Alfons el Magnànim a la Plaça dels Furs; la Coordinadora Obrera Sindical es concentrarà a les 17.30 hores en el carrer Xàtiva, abans d'eixir en manifestació cap a la Plaça Amèrica; la de la Comissió 9 d'Octubre eixirà a les 18.00 hores de la Plaça Sant Agustí i arribarà al Parterre i, finalment, l'Associació l'Encontre Polític Valencià es manifestarà a partir de les 18.00 hores des de la Plaça dels Furs a la de Sant Llorenç.