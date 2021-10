Més de 200 conductors, davant el jutge al setembre a la Comunitat Valenciana per delictes contra seguretat vial

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, del total, 122 conductors circulaven sota els efectes de begudes alcohòliques; 89 sense permís o llicència; huit feien una conducció temerària; quatre excedien la velocitat; tres havien pres drogues; i un d'ells va abandonar el lloc d'un accident.

Per províncies, en la de València es va actuar contra 45 conductors per mancar de permís o llicència; 63 per conduir sota els efectes de l'alcohol; dos per conducció temerària i un per excés de velocitat.

En la província d'Alacant, contra 33 per mancar de permís o llicència; 37 per conduir sota els efectes de l'alcohol; dos per conducció temerària; un per abandó del lloc de l'accident i dos per excés de velocitat.

Finalment, en la província de Castelló es va actuar contra 11 conductors per mancar de permís o llicència; 22 per conduir sota els efectes de l'alcohol; quatre per conducció temerària; i un per excés de velocitat.