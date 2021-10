Detenido en Valladolid tras un accidente, aparentemente ebrio, negarse a hacer la prueba y morder a un agente

Los hechos se han producido en torno a las 2.10 horas, cuando una llamada avisó de que en la confluencia de las calles Hidrógeno con Nitrógeno un vehículo había sufrido un accidente y su conductor podría encontrarse ebrio.

A la llegada de los agentes localizaron al vehículo, subido a la acera y chocado contra una valla y a un hombre que intentaba cambiar la rueda del vehículo, "sin mucho éxito" y bajo "claros" síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Ante esta situación, los agentes solicitaron la presencia del equipo de atestados, que se encontraba ocupado en la Comisaría de la Policía Nacional de Delicias, por lo que se señaló al individuo que acompañara a los agentes hasta estas dependencias para someterse a la prueba de alcoholemia, a lo que accedió.

Una vez en la comisaría, le comunican que se va a hacer la prueba y en actitud "nerviosa y agresiva" afirmó que no haría la misma hasta que no le dejaran fumar un cigarro y beber un vaso de agua, algo que los agentes le indicaron que no podía hacer hasta proceder a soplar.

"Yo soplo cuando me sale de los huevos y ahora no voy a soplar", espetó el joven a los agentes en actitud cada vez más agresiva. Así, en un momento dado, se abalanzó sobre uno de los policías municipales y le mordió en una mano, por lo que fue reducido y se procedió a su detención.

Los agentes informaron al individuo de los derechos que le asistían, entre los cuales se encuentra la posibilidad de acudir a un centro médico, por lo que el detenido optó. Durante el traslado, el individuo continuó con sus amenazas: "Cuando vea un policía le voy a pasar por encima con el coche", llegó a asegurar.