Sanz: "PP adelanta la elección de candidato porque es la única donde su alcalde ha dado la espantada"

En una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, Sanz señala que afrontar el reto de ser alcalde de Sevilla es "impresionante, precioso y me lo voy a tomar muy a pecho". Reconoce que no podrá hacer una campaña puerta a puerta, como la hiciera en Tomares, una localidad de 28.000 habitantes, pero sí subraya que la hará "calle a calle". "Voy a hacer la campaña en cuerpo y alma porque estoy convencido de que seré el alcalde de Sevilla", sentencia.

En su opinión, es "insostenible" que Espadas continúe como alcalde. "No nos merecemos un alcalde a tiempo parcial. Estar en varios puntos de Andalucía en la misma jornada y seguir siendo alcalde de la capital es insostenible. Se tiene que ir ya", sentencia.

Además, incide en que Tomares, con una de las mayores rentas per capita de Andalucía, "no tiene nada que ver" con Sevilla, que "tiene los cinco barrios más pobres de España". "En Sevilla se llevan casi diez años hablando de proyectos que no se rematan, con déficit de infraestructuras, con degradación de espacios públicos, falta de limpieza, abandono de zonas verdes y parques y jardines", agrega, recalcando cuenta con "el casco histórico más imponente de Europa donde se convive barrios como Santa Clara o Heliópolis pero también los cinco más pobres".

"Yo no entiendo como el Ayuntamiento de Sevilla nunca ha hecho nada para acercar esos barrios a la ciudad y cambiar su realidad", apostilla, a la par que subraya que en Tomares "nos hemos caracterizado por ese cuidado de espacios públicos, que es muy bueno".

El ya ex primer edil tomareño considera que Sevilla "lleva muchos años paralizada" y afirma que el gobienro de Espadas ha transmitido una sensación que lleva a que "la ciudad parece aletargada, resignada y no le importan asuntos como que nos quedemos sin los túneles de la SE-40 o la Puerta de la Carne, mientras que en el tranvía tampoco nunca se remata nada".

"Me da mucha pena como sevillano que soy. Otras ciudades nos han adelantado, como Dos Hermanas o Tomares. Hoy Sevilla no es referente a nada", insiste, abogando por una Sevilla que "funcione y que empiece a soñar". En este sentido, señala que se irá conformando su proyecto para la capital en los 600 días que quedan para las elecciones con reuniones con asociaciones y ciudadanos.

Preguntado por la situación en Andalucía, Sanz prevé que repetirá el actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno. "Veo una Andalucía teñida de azul, con Moreno con una mayoría suficiente para poder gobernar", concluye.