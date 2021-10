La CEOH afirma que l'eliminació d'aforaments "no pot aplicar-se mentre es mantinguen les distàncies"

La Coordinadora Empresarial d'Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) va advertir, després de l'anunci de l'eliminació d'aforaments i restriccions horàries per la covid en el sector, que "els aforaments no poden aplicar-se mentre es mantinga la distància interpersonal o entre taules, que només permet ocupacions reals del 35%".

En aquests termes es va pronunciar l’entitat després que el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunciara la supressió de "tots els aforaments en tots els establiments i activitats en general" en la Comunitat Valenciana, una mesura que inclou l'hostaleria, la restauració i l'oci nocturn, que a més podrà tancar segons la normativa vigent aplicable a cada tipus de local.

La patronal es va mostrar "prudent en les seues valoracions fins a conéixer els detalls i la lletra xicoteta del decret que demà puga publicar el Consell".

No obstant això, va assenyalar que encara que es recuperen "els horaris en totes les categories segons la seua llicència, el consum en barra dempeus i assegut i la pista de ball", "segueix sense resoldre's els criteris d'aplicació de la distància de seguretat".

En eixe sentit, va incidir en què "els aforaments no poden aplicar-se mentre es mantinguen la distàncies d’1,5 interpersonal o entre taules, que només permet ocupacions reals del 35%". "Fins a resoldre aquests detalls, no podem parlar de satisfacció i recuperació de la normalitat per al sector, promesa pel president a partir del 9 d'Octubre", va concloure.