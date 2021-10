Sanitat tractarà de fer coincidir la dosi de reforç als majors de 70 anys amb la campanya de grip

La Conselleria de Sanitat tractarà de fer coincidir la inoculació de la dosi de reforç contra la covid als majors de 70 anys que no estiguen en residències amb la campanya de la grip, que començarà entre el 15 i el 25 d'octubre.

Així ho va assenyalar la seua titular, Ana Barceló, en roda de premsa al costat del president de la Generaliat, Ximo Puig, per a informar de les noves mesures aprovades per la comissió interdepartamental preguntada pel començament d'aquesta dosi de reforç als majors de 75 anys, uns 100.000 en la Comunitat Valenciana.

En eixe sentit, va assenyalar que estan a l'espera que es determine si la campanya de vacunació contra la grip comença el 15 o 25 d'octubre per a tractar de fer-la coincidir amb la dosi de record als majors de 75 anys que no estiguen en residències, ja que en els centres de majors està "molt avançada".

Respecte a ampliar la vacunació al col·lectiu de majors de 65 anys en aquesta tercera dosi, va comentar que encara no s'ha aprovat per la Comissió de salut pública i vacunes ni el Consell interterritorial perquè hi ha un debat entre els interns entre els especialistes.

D'aquesta manera, va recalcar que la Conselleria sempre seguirà els criteris tècnics i per això es començarà pel grup ja aprovat de 70 anys i si s'amplia la indicació "s'anirà obrint a altres grups d'edat o col·lectius" com els sanitaris.