PP, Cs y Vox cargan contra unas Cuentas "populistas" y "demagogas"

Aunque desde el Gobierno se congratularon ayer del acuerdo alcanzado para presentar los Presupuestos Generales del Estado más expansivos de toda la historia, desde los partidos de la oposición cargaron contra las Cuentas propuestas por el Ejecutivo de coalición.

El número 2 del PP, Teodoro García Egea, insinuó que Carles Puigdemont "se ha convertido en la moneda de cambio" para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de los grupos independentistas en el Congreso. Y sugirió que la "contrapartida" a este hipotético pacto presupuestario es la no entrega del expresident a España.

El dirigente popular se pronunció así durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde también se mostró crítico con la futura ley de vivienda –que el PP llevará al Constitucional– y el bono cultural para los jóvenes que incluyen los Presupuestos. Sobre la ley de vivienda dijo que es "intervencionista" y que "va a estrangular la oferta de pisos". También acusó al Gobierno de "defender a los okupas" y "atacar a los propietarios".

A su juicio, el mensaje que manda a los jóvenes es que tienen que ser "okupas" en vez de "trabajar toda la vida para dejarle una vivienda a sus hijos". A su vez, criticó a Sánchez por no llamar a Pablo Casado para llegar a un acuerdo en esta materia. "Cuando uno quiere un pacto de Estado lo que hace es llamar al líder de la oposición", señaló.

"Es muy difícil que contribuyan a lo que

necesita España, y menos si se han pactado con Podemos"

José Luis Martínez Almeida

Asimismo, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sostuvo que las Cuentas se sostienen sobre "dos premisas falsas". "Por un lado unos ingresos tributarios que no se están produciendo, y por otra, una actividad económica que no está creciendo tanto como muestran las previsiones", dijo. Al hilo, apuntó que esperan recibir una llamada desde el Ejecutivo central para no conocer los detalles "únicamente por la prensa", y calificó de "muy difícil" que los Presupuestos contribuyan "a la realidad de lo que necesita España y menos aún si se han pactado con Podemos".

Tampoco se mostraron conformes con las Cuentas en Ciudadanos. Su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, aseguró que el acuerdo de los Presupuestos es fruto de "las concesiones a la demagogia y al populismo", en referencia a Unidas Podemos. "Veamos cuáles son las concesiones que se hacen a Esquerra Republicana y a Bildu", espetó, afirmando que el Gobierno "vela por los privilegios de una parte del territorio nacional y no por los intereses generales de todos los españoles". Además, se mostró crítico con la ley de vivienda porque, a su juicio, la regulación "torpedea el libre mercado inmobiliario".

"Veamos cuáles son las concesiones que el Gobierno hace a Esquerra Republicana

y a Bildu"

Edmundo Bal

Otro aspecto criticado desde las filas de la oposición fue el bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022. En ese sentido, García Egea lo calificó de "sorprendente2 porque, según dijo con ironía, "al padre le suben mil euros en los impuestos en la luz y al hijo le dan 300 euros. Ese es el resumen del bono. Consecuencia del bono: el Gobierno se queda con 700 euros para pagar 23 ministros". El secretario general del PP explicó que "la cultura hay que apoyarla en origen, con incentivos fiscales y bajando impuestos".

Martínez-Almeida, por su parte, defendió que el bono cultural para los jóvenes debería incluir la tauromaquia y acusó al presidente de "negar la gravedad" de la crisis económica en todos los sectores. "Si hablamos de cultura, deberían estar los toros por clasificación de bien de interés cultural", aseveró Almeida, acusando a Sánchez de "inventar" el bono cultural "para tapar que hoy se bate un nuevo récord de la luz [en referencia a ayer]". El portavoz de los populares cuestionó también el "sentido" de conceder este abono exclusivamente a los jóvenes de 18 años, cuando "a otros jóvenes seguro que les apetecería tener ese acceso a la cultura".

"El bono cultural es una medida ideológica con la que el Gobierno quiere comprar entre comillas el voto de los jóvenes"

I. Espinosa de los Monteros

Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, coincidió en criticar que el bono cultural no incluya la tauromaquia y estimó que el Gobierno "enmienda la plana" a artistas como Pablo Picasso o Joan Miró que, a su juicio, pensaron que el toro era una inspiración para sus obras. En una entrevista en TVE, Espinosa de los Monteros calificó de medida "ideológica" el anuncio del bono cultural y recriminó al Gobierno que pretenda "comprar entre comillas" el voto de los jóvenes