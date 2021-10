Totes les restriccions d'aforaments i horaris decauen des de demà

La Comunitat Valenciana obrirà demà, en el seu moment gran del 9 d’Octubre, una nova pàgina en la lluita contra la Covid19 amb la finalització de quasi totes les restriccions encara vigents. La Comissió Interdepartamental de la Generalitat va aprovar ahir per unanimitat que l'autonomia comence aquest dissabte la seua «normalitat millorada» en decaure totes les limitacions d'aforaments i d'horaris en vigor des del passat 6 de setembre.

Segons va anunciar en una roda de premsa el cap de l'Executiu valencià, Ximo Puig, els sectors de l'oci i l'hostaleria tornaran als seus horaris habituals, es podrà consumir en barra i s'obriran les pistes de ball (sempre amb mascareta). Així mateix, es permetrà la celebració de festivals de música a l'aire lliure i decauen les limitacions d'aforament en espais com els gimnasos i les piscines. Aquestes i altres mesures que es van adoptar ahir entraran en vigor a les 0.00 hores d'aquesta pròxima mitjanit, Dia de la Comunitat.

El president va explicar que l'ús de mascareta només serà obligatori en espais tancats d'ús públic i a l'aire si no es pot respectar la distància interpersonal, com tampoc es podrà fumar a menys de dos metres d'una altra persona ni en terrasses. Puig va anunciar que «decauen tots els aforaments en tots els establiments i activitats en general», la qual cosa inclou l'eliminació de limitacions d’aforament en esdeveniments i celebracions, que si se celebren amb públic dempeus hauran de garantir una separació de 2,25 metres.

Decauen els aforaments en la restauració, encara que es manté el límit de 10 comensals per taula a l'interior. Es lleven també els aforaments en l'oci nocturn, que podrà tancar d'acord amb la normativa aplicable a cada tipus de local, i en les activitats i instal·lacions esportives com a gimnasos o piscines.

En cinemes, teatres, auditoris i museus, l'aforament serà del 100% excepte quan es consumisca beguda o menjar en sala, que es deixarà un seient lliure de distància. I tampoc hi haurà limitació d'aforament per a l'activitat física i esportiva en general, inclosos gimnasos, piscines i vestuaris. No obstant això, per a les lligues professionals de futbol i bàsquet es manté, per acord del Consell Interterritorial, l'aforament del 80% en espais tancats i del 100% en espais oberts.

En el transcurs de l'acte, el president va avançar la creació d'una unitat de vigilància específica per a la Covid-19 davant la nova situació postpandèmica. Aquesta unitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública establirà noves mesures de detecció precoç, vigilància i control en tots els hospitals, així com en diferents punts de la Comunitat Valenciana.

El cap del Consell, que va estar acompanyat per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va defensar l'ús del certificat de vacunació, que va qualificar com un «instrument positiu per a estrényer l'accelerador de la normalització». Per això, va insistir en la necessitat que el Consell Interterritorial assumisca que «si som capaços de generar seguretat a la ciutadania, avancem». En eixe sentit, va valorar i va secundar que sectors com el de l'oci nocturn o el dels festivals hagen proposat, per iniciativa pròpia, la implantació del certificat de vacunació, la PCR o el test d'antígens per a accedir a aquests espais.

«Estació final»

Puig es va mostrar convençut d'estar arribant «a l'estació final d'un moment històric» i va assegurar que el pròxim 9 d’Octubre comença «una nova etapa» aconseguida gràcies a la «eficient gestió» en l'àmbit sanitari, així com al «civisme de la ciutadania».