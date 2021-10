Pablo se sincera en 'First dates': "Básicamente no sé ligar"

Los nervios en una primera cita pueden llegar a ser muy traicioneros, y si encima los mezclas con espaguetis con tomate, la mezcla puede ser una bomba, que fue lo que le pasó a Pablo este jueves en First dates.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Virginia, cosplayer y profesora infantil de Sevilla que fue recibida por Carlos Sobera a las puertas del local: "Una persona con hobbies como los míos, friki, no es realmente aceptada en la sociedad, sufre bullying y desprecio, pero eso te hace más fuerte"

Virginia: "Los frikis no somos aceptados. El desprecio nos hace más fuertes." 💪



Si Virginia mola, se dice y no pasa nada 👍 #FirstDates7O https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/dMiKw2NuMe — First Dates (@firstdates_tv) October 7, 2021

Su cita fue Pablo: "Por lo general, un otaku -persona muy aficionada al anime y al manga- no liga mucho. Hay otros que sí, pero yo, concretamente, no". Nada más sentarse con Viriginia en la barra, afirmó que estaba emocionado en cenar con ella.

Hay otakus que ligan... aunque no es el caso de Pablo 😅 #FirstDates7O https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6TCUCPtxgD — First Dates (@firstdates_tv) October 7, 2021

"La conozco, la he visto en Instagram porque es una de las cosplayer que sigo. La he visto muchas veces y siempre me ha parecido muy guapa. Cuando la veía pensaba que era una chica que estaba fuera de mi alcance", admitió el guía turístico.

Ambos pidieron espaguetis con tomate para cenar, y a Pablo le jugaron una mala pasada, ya que le empezó a sonar el estómago e, incluso, se le escapó un 'perdigón' en dirección al plato de la cosplayer.

"Ha sido un acto vergonzoso que se me ha ido sin querer", afirmó el granadino mientras limpiaba el plato de la sevillana: "Que me da cosa", admitió. Además, Pablo no tuvo problema en asegurar que "básicamente no sé ligar".

Lo que nos pasa a nosotros a las dos de la tarde todos los días 😅👇 @firstdates_tv #FirstDates7O ❤ pic.twitter.com/2wOGdblVlz — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) October 7, 2021

Pero Virginia no le mucha dio importancia a esos pequeños detalles, ya que valoró mucho más todos los puntos en común que tenían entre los dos como el anime, el cosplayer y el manga.

Al final, Pablo sí que quiso tener una segunda cita con la sevillana porque "aunque nos separe bastante distancia entre nuestras ciudades, me parece una chica muy guapa". Ella, por su parte, no quiso volver a quedar porque "físicamente no es mi tipo, pero sí que me gustaría seguir charlando".