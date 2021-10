Trinidad Díaz y Rocío Pérez ganan el III Premio de la UPO al mejor TFG y TFM en estudios de género e igualdad

El premio al mejor Trabajo de Fin de Grado ha sido concedido a la estudiante Trinidad Díaz Sánchez del Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación de la UPO, por el estudio titulado 'Cuatro caras del feminismo negro estadounidense: legado terminológico y deuda con todo un movimiento'.

El jurado ha destacado "el enfoque y tratamiento que le otorga a la teoría política feminista dentro del marco de actuación del feminismo negro estadounidense, y por su repercusión en el contexto actual. Una investigación que brinda la posibilidad de ir allende los parámetros interpretativos de raza, clase y del propio género para proponer un enfoque mucho más justo e igualitario de la acción colectiva feminista".

Por otro lado, el premio al mejor Trabajo Fin de Máster ha sido para Rocío Pérez Vázquez, estudiante del Máster en Género e Igualdad y egresada en Trabajo Social de la UPO, por el estudio titulado 'Ciberfeminismo y ciberviolencias de género en el entorno digital de Twitter'.

El jurado ha valorado "el replanteamiento de la ciberviolencia de género más allá de aquella acontecida dentro del ámbito de la pareja o relación afectiva-sexual para abordarla desde un prisma más amplio de interacción entre los individuos y las redes sociales desde perspectiva de género".

En esta tercera edición, además el jurado ha querido conceder un accésit a la alumna Trinidad Gordon Hidalgo del Grado de Traducción e Interpretación (inglés) de la UPO, por su trabajo 'Análisis comparativo desde la perspectiva feminista de dos traducciones al español de la obra A Room of One's Own, de Virginia Woolf'.

El jurado ha destacado "la iniciativa de plantearse la validez de aquellas traducciones consagradas de insignes obras del feminismo, las propuestas y estrategias de traducción para introducir en ellas la perspectiva de género y su consecuente repercusión en el mundo editorial.

Mónica Domínguez Serrano, delegada del rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, ha querido agradecer "a todas las personas que se han presentado a esta convocatoria del premio. Sin duda esto ya constituye un éxito porque supone que, tanto por parte del profesorado como por parte de las y los estudiantes, hay implicación en esta línea de trabajo."