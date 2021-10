El comercial apunta a Layna como responsable de la trama de residuos y al viceconsejero como mediador

Así lo ha puesto de manifiesto el acusado en un amplio interrogatorio, en el séptimo día del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Guadalajara, siete horas de declaraciones vinculadas con el incendio en una planta de residuos peligrosos y no peligrosos de Chiloeches, una causa abierta en la que hay 18 personas físicas acusadas y tres empresas, a quienes se les imputa, según los casos, de delitos vinculados con la prevaricación medioambiental, gestión peligrosa de residuos y/o participación en grupo criminal.

En su declaración, de más de dos horas y media, Juan José G. L., que según ha dicho, fue contratado por Layna para atraer clientes de residuos peligrosos, ha señalado a los hermanos Layna, también acusados en esta trama vinculada con la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos y su traslado a plantas supuestamente no adecuadas para ellos y ha señalado en varias ocasiones al que fuera viceconsejero en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno regional como el contacto del que decían valerse los hermanos de la empresa en la que él trabajaba para llevar a cabo sus proyectos.

Así, el acusado ha hablado de "trato de favor" por parte del exviceconsejero desde septiembre de 2016 hacia los hermanos Layna, algo que en sus respectivos interrogatorios han negado tanto González Egido como Manuel, Sergio y Pablo Layna, quienes, por su parte, dejaron claro que ellos habían delegado la responsabilidad de lo que pasaba en la planta en Juan José porque había sido nombrado responsable de la misma, lo que ha sido desmentido por el comercial.

Juan José G.L. ha señalado que él fue contratado como comercial y que fue entrevistado por González Egido -antes de que fuera viceconsejero- porque estaba "en todo", en todas las reuniones y visitas, aludiendo a un posible trato de favor hacía Layna tanto en el caso de las autorizaciones de la instalación de Horche como al mediar para el alquiler de la planta incendiada el 26 de agosto de 2016.

Pero al ser preguntado sobre si ese trato de favor lo había presenciado, se ha cerrado en banda y ha señalado que él solo estuvo en uno de estos encuentros pero que lo sabía por sus propios jefes, los hermanos Layna, que "hablaban más de la cuenta", ha apostillado.

Una declaración en la que Juan José G. L presta declaración como acusado de un delito de participación en grupo criminal, por el que se le piden penas de dos años de prisión, así como cuatro años más por otro delito de gestión peligrosa de residuos y otros tres años por falsedad de documento mercantil.

Y frente a los balones fuera en cuanto a su responsabilidad en esta supuesta trama por parte de los hermanos Layna, en su interrogatorio Juan José G.L. ha señalado que cuando se cerró la planta por no tener autorización para su actividad y se rescindió el contrato a Layna, los hermanos le "apretaron" para que metiera más residuos en la instalación "porque querían irse con los bolsillos más llenos".

"Las órdenes siempre las daban Manuel, Sergio y Pablo Layna", ha dicho. Gutiérrez ha incidido en que todas las decisiones eran adoptadas por los tres hermanos y ha hecho especial hincapié en que él cobraba 1.400 euros.

"Parece que yo maté a Kennedy", ha dicho en referencia a las manifestaciones realizadas hace varios días por los hermanos Layna y la responsabilidad que hacían recaer sobre él en cuanto a la forma de funcionar de la planta, al ser él el responsable.

El acusado ha asegurado también en su declaración que desconocía el destino final que el Grupo Layna reservaba para los residuos que llegaban a la planta de Kuk y si se hacían mezclas en la misma, que luego se sacaban al vertedero de Salmedina porque ni estaba allí ni era su labor, ha subrayado.

"Aquí hay muchas mentiras y se esconden muchas cosas y es muy sencillo, sigan el dinero", ha aseverado.

AUDIOS CON COMPAÑEROS DE TRABAJO

En todo caso, cuando se han puesto en la vista dos audios de una llamada telefónica de Juan José con unos compañeros de trabajo, en la misma se daba por hecho que él podía ser el responsable de la planta ya que les pedía que cuando declarasen como testigos no dijeran que tenía esa responsabilidad. "No me da miedo, solo quiero que esto se esclarezca", ha subrayado.

Una jornada en la que también ha declarado el entonces gerente de la empresa Salmedina, José Antonio M., a quien también se acusa de un delito de participación en grupo criminal y otro de gestión peligrosa de residuos, pidiéndose para él la pena de nueve años en total, asegurando que él no conocía si debajo de los escombros que llegaban a la planta podían llegar también otro tipo de residuos.

Por su parte, Elena O.R. ha prestado declaración como representante legal del vertedero de Salmedina, interrogatorio en el que ha apuntado que si hubieran llegado al vertedero sustancias peligrosas por parte de su cliente Layna, hay tantos controles y analíticas que se hubieran dado cuenta de rápido de que se estaba produciendo una contaminación y hubiesen buscado el origen.

También ha mantenido su convencimiento de que en la instalación no entraron en el periodo de enero a marzo de 2015 residuos peligrosos y ha afirmado que en el estudio sobre el Grupo Layna se observó un incremento homogéneo con respecto a otros clientes en ese mismo momento.

Por último, ha negado que la empresa haya obtenido beneficios directos o indirectos con motivo de estas presuntas entradas de residuos peligros mezclados con inertes. "Layna era un cliente con muy escasa relevancia", ha subrayado.