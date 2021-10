Ribó anima a la ciutadania a "alçar-se" després dels "temps difícils" al vídeo institucional del 9 d'Octubre

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha posat en valor l'esperit de superació de la ciutadania en el seu vídeo institucional amb motiu del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, i ha pres la lletra de l'himne per a fer una crida després dels "temps difícils" de la pandèmia: "Valencians, en peu, alçem-nos".

El primer edil, acompanyat d'imatges del recent procés de restauració de la Real Senyera que presideix la processó cívica, ha manifestat que la pandèmia "ha volgut descosir els fils que ens unien com a poble", però "fil a fil hem teixit la bandera on flamegen els nostres anhels".

"Han sigut temps difícils, temps que han posat en risc tot el que havíem alçat, que ens han tornat fràgils, amb por i amb un futur incert", ha expressat el màxim responsable de la ciutat.

Ara bé, "som terra de temporals i, per molt que bufe el vent, per molt que ploga, som hereus de la constància, som fills i filles de la paciència", ha assenyalat Joan Ribó.

Amb imatges de fons de les Falles, l'Albufera, el treball dels diferents sectors i agents econòmics, esdeveniments esportius i culturals o les activitats diàries dels veïns i veïnes en la seua ocupació i temps d'oci, Ribó ha destacat la capacitat de la ciutadania per a "cuidar-se" i "refer-se, donant exemple".

Ban del 9 d'Octubre

Juntament amb el vídeo institucional, l'alcalde, en el bàndol pel 9 d'Octubre, ha animat a "retrobar-se" i a "compartir als carrers" l'eixida de la Senyera, la processó cívica i l'ofrena institucional a Jaume I, però "amb la màxima responsabilitat" i "sense oblidar que no ens podem permetre fer un pas arrere".

Per al primer edil, aquesta celebració "és, en primer lloc, un homenatge a totes les persones que han sigut víctimes d'aquesta pandèmia i que han patit les seues conseqüències socials, econòmiques i emocionals, així com un reconeixement als quals s'han deixat la pell per a cuidar-nos i protegir-nos, professionals sanitaris, serveis públics, entitats socials, gràcies als quals hem pogut emprendre el camí de la recuperació".

Real Senyera i processó cívica

Aquest divendres, 8 d'octubre, el Saló de Cristall de l'Ajuntament exposarà la Real Senyera perquè puga ser visitada entre les 16 i les 21 hores -l'últim accés és a les 20.30 hores-.

La jornada dissabte 9 d'Octubre començarà amb la recepció de la corporació, autoritats i convidats -11.30 hores-, la lectura del decret d'Alcaldia i l'entrega de la Senyera a l'Arxiu Municipal -11.45 hores-, que donarà pas a la processó cívica amb la tradicional baixada de la bandera -12 hores-.

En aquesta ocasió, la marxa canvia el seu itinerari per a evitar aglomeracions i per les obres de la plaça de la Reina. Així, eixirà de la plaça de l'Ajuntament, seguirà pel carrer de les Barques, carrer Pintor Sorolla i acabarà, com és costum, als jardins del Parterre, on hi ha parada per a realitzar l'ofrena floral davant l'estàtua eqüestre del rei Jaume I.

Després, la comitiva es dirigirà pel lateral dels jardins de la Glorieta cap al carrer Colón, per a continuar pel carrer Roger de Lloria i i finalitzar de nou a la plaça de l'Ajuntament.