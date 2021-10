La BIEMH 2022 se presenta en EMO Milán como "cita estratégica" para la dinamización de la industria 4.0

La XXXI edición de la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta se ha presentado este jueves en EMO Milán como "cita estratégica" para la dinamización económica de la industria 4.0, tal y como recoge el lema para el certamen que se celebrará del 13 al 17 de junio de 2022 en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, 'More BIEMH than ever (más BIEMH que nunca)'.