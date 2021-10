La Mostra de València ofereix un concert amb "les músiques i sons" de Berlanga

"A més de dedicar-li la seua secció educativa, Mostra dels Instituts, i un cicle molt especial que posa en relleu la seua transcendència internacional, Mostra de València se suma a la celebració de l'Any Berlanga recordant la música de les seues pel·lícules, que inclou algunes peces convertides en clàssics populars", assenyala la presidenta de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, Gloria Tello.

En el concert s'interpretarà, en estrena absoluta, la Suite de la banda sonora original de la pel·lícula 'París-Tombuctú' (1999), i que comptarà amb la participació de la cantaora Mely Zafra.

El programa ho conforma la Cobla de les divises, de la pel·lícula '¡Bienvenido, Mister Marshall!' (1952), dels compositors Solano, Valerio i Ochaíta, amb els arranjaments instrumentals d'Azael Tormo Muñoz. Li seguirà la banda sonora de 'Calabuch' (1956), obra de Guido Guerrini amb arranjaments de Vicente Ortiz Gimeno, i la peça 'Si vas a Calatayud', de Ramón Zarzoso i Salvador F. Valverde, amb els arranjaments, de nou, d'Azael Tormo.

S'escoltarà així mateix el tema principal de la pel·lícula 'Los jueves, milagro' (1957), de Franco Ferrara, amb arranjaments de Vicente Ortiz; el pasdoble de 'La vaquilla' (1985), de Miguel Asis Arbó; el Mambo al coll, de 'Todos a la cárcel' (1993), d'Azael Tormo, i de la mateixa pel·lícula, el Mango Sabroso compost per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb arranjaments d'Ortiz.

Tancarà el programa la música de la sèrie 'Blasco Ibáñez' (1996), entre els errants, els sons montunos, els tempos de mazurka, d'havanera o de pasdoble i, com a colofó, l'estrena absoluta de la Suite de la banda sonora original de la pel·lícula 'París-Tombuctú' (1999), de Fuster, Mendo i Garcia Soler.

S'oferirà així un repàs als altres sons filmats per aquest valencià universal, que sempre es presentava als compositors amb un "Jo de música no entenc", al mateix temps que deixava evidents mostres d'"una especial sensibilitat en tot el relacionat amb la part sonora de les seues obres audiovisuals, entesa com una protagonista més carregada de notables significats sostinguts en la narració", subratllen des del festival.