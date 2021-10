Estrella Martínez, más conocida como Winnie, es la ganadora de la decimoquinta edición de los Premios 20Blogs. La malagueña, de 41 años, es la creadora de Grandes minorías, bitácora que recoge "los testimonios que solemos ignorar, ya sea por desconocimiento o porque preferimos hacer como si no existieran".

La periodista, que ya forma parte de la familia bloguera de este medio, fue reconocida de manera simbólica con un premio dotado de 5.000 euros -lo recogió en el escenario Damián Alcolea, que acudió en su lugar-. El presidente de Henneo y de 20minutos, Fernando de Yarza, destacó "la sensibilidad" y "el pulso periodístico" de su trabajo, que visibiliza relatos de violencia de género, pobreza, discapacidad, migraciones y otros temas que merecen ser escuchados.

¿Cómo se siente al recibir este premio?

Estoy muy feliz, no me lo creo. No me ha dado tiempo a mentalizarme.

¿De qué manera va a aprovechar los 5.000 euros?

Quiero invertir en el trabajo del blog, aprovecharlo para tener un buen fondo económico y conseguir que crezca. Puede que también lo use para reforzar la parte técnica.

¿Cómo surgió la idea de crear este blog?

Lo pensé cuando estaba en el paro. Desde hacía un tiempo hacía reportajes de periodismo social, y lo que más me llamaba la atención era que todo el mundo me daba las gracias. Les parecía muy raro que les hubiera escuchado. Por eso nació el blog, para que las personas contaran sus realidades.

¿Quiénes conforman las "grandes minorías"?

Aunque las defino como "minorías", son mogollón de gente. Hay muchas personas que tienen problemas de salud mental, por ejemplo. No son cuatro personas, sino muchísimas. Además, creo que la información no solo tiene que tratar de política. Hay otro tipo de temas que se deben hablar. Existen realidades que son básicas y muy importantes.

¿Hay alguna historia que le haya marcado especialmente?

Creo que no puedo quedarme con ninguna, y no lo digo por cumplir. Afortunadamente, todas me han impactado mogollón y me han marcado mucho. Por otro lado, también me he dado cuenta de que hay cosas que siempre vas a tener en común con la gente, y eso es interesante. Mola porque siempre aprendo.

¿Cuál es la mayor lección que ha recibido de estos relatos?

Sobre todo he aprendido a escuchar y a compartir. Eso es muy importante en el día a día. A nosotros también nos gusta que nos escuchen.

¿Tiene nuevas ideas pensadas para el crecimiento de esta bitácora?

Se me ocurren muchas cosas, pero todavía no las he pensado con calma, necesito tiempo. Por ejemplo, quiero incluir vídeos. Y el formato conversación me encanta. Sería genial idear una conversación de dos personas con distintas situaciones. Pienso que me gustaría reproducir una charla entre una persona autista y alguien sin hogar, aunque hay muchos casos.