Tapia tiende la mano al Gobierno central para buscar una "solución ventajosa" ante los precios de la energía

Tapia ha realizado este ofrecimiento durante la presentación en la EMO MILANO 21 de la XXXI edición de la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta (BIEMH), que se celebrará en Bilbao Exhibition Centre (BEC) del 13 al 17 de junio de 2022.

El acto ha tenido lugar en el stand de la empresa Soraluce, perteneciente al grupo industrial Danobatgroup, y ha estado presidido por la consejera, a quien han acompañado el director general de BEC, Xabier Basáñez, el director general de Danobatgroup, Pello Rodríguez, y el director general de AFM Clúster, Xabier Ortueta.

En su intervención, Tapia ha recordado que el objetivo para el año 2024 es que con la recuperación económica se logre incrementar el peso industrial y de los servicios avanzados en el conjunto del Producto Interior Bruto de Euskadi. "Conjugando nuestra capacidad manufacturera con la oferta de esos servicios conexos a la industria. Hablamos de una industria renovada, moderna, digital, inclusiva y sostenible", ha explicado.

Tras reconocer que "no es un camino de rosas, sino de espinas, cuando vemos lo que las empresas intensivas y no solo intensivas, están sufriendo con los costes de la energía, una preocupación generalizada en Europa y que especialmente en Euskadi es acuciante", Tapia ha afirmado que este aspecto "aprieta en exceso a la producción de muchas empresas, y no podemos permitir que esa presión acabe en un estrangulamiento".

"Mano tendida a la industria, mano tendida a los ministerios del Estado español para buscar una solución que sea ventajosa para la sociedad en general y la industria en particular", ha ofrecido.

Para la consejera de Desarrollo Económico existe también, ·afortunadamente, una conciencia cada vez mayor acerca de la necesaria transición energética y climática". "Se abren oportunidades infinitas en este ámbito para desarrollar tecnologías avanzadas con las que contribuir a dar soluciones ambientales, pero es la propia industria la que debe mirarse hacia adentro y revisar sus procesos de producción, su mejora de eficiencia energética y el uso que se haga de nuevos materiales", ha dicho.

La EMO MILANO 2021, que se celebra en Milán hasta este sábado, 9 de octubre, acoge a 700 empresas, que representan a 34 países. La presencia de expositores extranjeros supone alrededor del 60% del total. Los países más representados son Italia, Alemania, Taiwán, Suiza, España, Japón, Francia, Corea del Sur y Estados Unidos. Euskadi es la más importante referencia de la máquina herramienta del Estado, con 25 de las 34 empresas que tienen presencia en Milán.

Junto con la consejera Arantxa Tapia, el director del Grupo SPRI, Aitor Urzelai, y el viceconsejero de Industria, Mikel Amundarain, han acompañado a la representación vasca que destaca por "su compromiso con la digitalización y el desarrollo tecnológico, como punta de lanza de la estrategia Basque Industry 4.0, en un sector que es motor de la industria y la economía de Euskadi", han apuntado desde la Consejería.