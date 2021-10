Sánchez defiende que los presupuestos consolidan una "recuperación justa" y Díaz destaca la "sintonía" en el Gobierno

El Gobierno celebra la aprobación del proyecto de Presupuestos, este jueves, en el Consejo de Ministros. El presidente Sánchez afirmó que estas cuentas tienen como "prioridad absoluta" la consolidación de una recuperación económica "lo más justa posible" y que aproveche la "oportunidad" que brindan los fondos europeos para "modernizar la economía" y construir una "sociedad más competitiva y cohesionada", mientras que la vicepresidenta Díaz destacó la "sintonía" que han generado las cuentas en el seno del Ejecutivo.

Ambos quisieron escenificar el acuerdo presupuestario entre los socios de coalición y llegaron juntos al Consejo de Ministros extraordinario. Pasearon juntos por los jardines de la Moncloa, compartieron una breve charla en uno de los salones y, después, se incorporaron a la reunión extraordinaria junto con el resto de ministros. Se trata del mayor pacto que PSOE y Unidas Podemos han suscrito desde la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y el ascenso de Yolanda Díaz como cabeza visible del espacio morado.

Tras el Consejo y la habitual rueda de prensa, protagonizada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el presidente Sánchez se desplazó a la clausura de la South Summit 2021, un encuentro de emprendedores y start up en Madrid. Allí celebró la aprobación del proyecto presupuestario y se marcó como meta "salir de la crisis con una España mucho más sostenible financieramente, socialmente, medioambientalmente" y también "más inclusiva desde el punto de vista de la igualdad de género".

Sánchez también defendió que de la crisis económica provocada por la pandemia se saldrá de "forma más rápida y justa" que de la crisis de 2008, y puso como ejemplo la evolución del empleo: en la crisis financiera "tardamos una década" en recuperar los niveles de ocupación, y "en esta ocasión [hemos tardado] sólo año y medio", defendió. En su intervención, el presidente también puso en valor la importancia de la digitalización, a la que se destinarán el 29% de los fondos europeos de reconstrucción.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, participó en un foro sobre formación y empleo en países mediterráneos celebrada en Alicante, donde destacó que ha habido "sintonía", en las negociaciones entre los dos socios de Gobierno para culminar un trabajo iniciado "con responsabilidad, silencio y discreción" el pasado agosto. En ese sentido, celebró la aprobación de un proyecto presupuestario al que, a su juicio, será muy difícil "decirles que no" en el trámite parlamentario, informa EFE.

Díaz resaltó que las cuentas son "expansivas, inclusivas, de género" y que incorporan una "mirada social" y "a los jóvenes", por lo que el mensaje que transmiten es el de "tranquilidad" a la ciudadanía. Las cuentas, insistió, quieren generar confianza para "abrir el camino a un país nuevo" mediante el impulso de un cambio del modelo productivo que lleve a "una nueva realidad".

La líder de UP en el Gobierno puso en valor que se incluyen 40.000 millones de euros de inversión y que muchas de sus políticas se dirigen a la juventud, ya que no se puede "ensanchar el proyecto de país si no contamos con todas las manos de los jóvenes, el futuro de España", y enfatizó que "es un Presupuesto que va directo a la ciudadanía y a las mayorías sociales" ya que "seis de cada diez euros van a políticas sociales transversal", con medidas como las becas para que las familias más humildes tengan más fácil acceder a los puestos de las altas instituciones del Estado.