La Plaça del Llibre i la Fira del Llibre s'alien per a crear el major festival literari de Castelló

Castelló acollirà a l'octubre la celebració conjunta de la Plaça del Llibre i la Fira del Llibre, en una edició extraordinària en la qual els dos esdeveniments literaris confluiran del 14 al 24 d'octubre a la Plaça Santa Clara per a retornar els llibres al carrer i convertir-se en el major festival literari de la ciutat.

Aquest matí s'ha presentat el festival literari amb la regidora de Cultura, Verònica Ruiz; la directora de projectes de la Fundació FULL per part de la Plaça del Llibre, Teresa Val, i representants del Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques, Pere Duch, Mauro Gómez i Maria Garcia.

Tots ells han destacat la que serà "la gran festa de la literatura de Castelló" i la novetat del 'silent festival', el format de l'espai d'activitats on la programació podrà ser escoltada pel públic a través d'auriculars.

La regidora Ruiz ha assenyalat que aquesta fira sempre acosta oportunitats per a descobrir nova literatura i autores del territori, conéixer novetats i promocionar artistes i escriptors locals. "Aquests últims temps entre confinaments i pandèmia, on viatjar ha sigut pràcticament impossible, els llibres ens han permès viatjar a través de les seues històries i açò és un dels plaers més enriquidors que té la literatura", ha destacat.

D'altra banda, la directora de projectes de FULL, Teresa Val, ha afirmat impulsen una tenda virtual, la Llibreria de la Plaça del Llibre, "que fa arribar els llibres en valencià a qualsevol lloc". Així mateix, ha assenyalat que també volien fer accessibles les activitats al voltant de la lectura, per la qual cosa van introduir també la interpretació en llengua de signes en alguns esdeveniments i ara s'afig el 'silent festival' "perquè els llibres en col·lectivitat puguen conviure amb la ciutat de Castelló".

DOS ESPAIS

Així, Santa Clara acollirà aquest gran aparador de llibres amb dos espais que permetran als lectors trobar nous títols per a les seues biblioteques i gaudir de la literatura en comunitat, amb presentacions, espectacles, recitals, contacontes i molt més. També hi haurà una carpa de venda i un escenari amb una programació molt variada, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Del 14 al 17 d'octubre, el primer cap de setmana d'activitats, tindrà lloc el festival literari de caràcter internacional que alberga la Plaça del Llibre -enguany amb imatge de les també dissenyadores amb projecció internacional Cachete Jack en col·laboració amb Iban Ramón-, amb autors internacionals traduïts al valencià que són convidats per a compartir espai amb autors valencians i altres llocs del domini lingüístic conjunt.

Minna Salami serà la gran convidada d'aquesta tercera edició, amb una entrevista el dissabte 16 a les 19 hores amb la periodista Laia Gordi. Seguint amb una vesprada de dissabte que reivindica nous feminismes en la literatura, també destaca la presentació del manifest de les cures, de The Care Collective (Tigre de paper) i la conversa entre Paula Bonet i l'advocada Carla Valle sobre el procés de creació de l'obra l'Anguila (Anagrama).

Amb més d'una trentena d'activitats programades i la visita de prop de 60 autores i autors només el primer cap de setmana, la Plaça del Llibre ofereix activitats literàries per a tot tipus de públics. Destaca un matí dedicat a la literatura infantil i juvenil -dissabte 16-, amb presentacions, contacontes i espectacles de titelles, i títols tan interessants com Tombatossals, Les bruixes i el pescador (Editorial Edelvives) o Aitana i les feres (Sembra Llibres).

La narrativa en valencià té una gran presència al programa, amb noms com Pol Guasch, Mercè Climent, Xavier Aliaga o Fèlix Edo Tena. Però no serà l'única amb pes: l'assaig, el teatre i la poesia estaran ben representats a l'escenari amb xarrades com la de politòloga Teresa Ciges amb la seua guia sobre comunicació política municipal (Fundació Nexe / Riurau Editores); el contacontes per a adults L'espai infinit, a càrrec de la companyia La Sala del Temps; o la conversa entre Poetry Spam i Garabatos. En total, una quinzena d'editorials com Andana, Sembra, Onada, Publicaciones de la Universitat Jaume I, Unaria o Edicions del Bullent exposaran al públic les seues novetats més interessants.

A partir del dilluns 18, l'espai de venda -amb més de 1.500 títols en valencià- romandrà acompanyat de les activitats a càrrec de la Fira del Llibre de Castelló, que sumarà al programa més de quaranta activitats i la visita de prop de 90 autores i autors més entre firmes, presentacions, lectures col·lectives o espectacles infantils. D'entre tot, destaquen grans noms com Marta Robles, Laura Freixas o Fernando J. Múñez, així com les presentacions de les novetats publicades per l'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I.