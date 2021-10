Somos rechaza el espacio gastronómico de El Fontán

"La primera idea de hacer un espacio de hotelería fue el Pavo Real, luego en mayo que se licitaría el Mercado de Abastos de La Corredoria para hacer un mercado tipo La Boquería, que tampoco creemos que sea el espacio adecuado para ello. Y ahora dicen que se va a ser en El Fontán, cosa que también creemos que no puede ser porque habría que hacer un estudio claro al respecto de si cumple o no las condiciones para este tipo de cuestiones y consultar al resto de puestos de dentro y al entorno del mercado, que probablemente no crean que más hostelería sea necesaria para ese entorno ni en el Antiguo", afirma Taboada.

La concejala recuerda que esta demanda no es algo compartido por los puestos de El Fontán, que "lo que quieren son intervenciones que actualicen el recinto en materia de calefacción, goteras de la cubierta* pero no que comprometan la seguridad. Y estamos hablando de un espacio protegido por catalogación".

"Seguimos viendo a un gobierno bipartito que tiene una falta absoluta de ideas y que van centradas en lo mismo, hostelería y Otea, y seguir favoreciendo a determinados negocios. Oviedo necesita diversificarse y la propia pandemia ha dado cuenta de que es lo que hace falta para tener la soberanía en cuanto a la economía, y plantear economía verde y circular", asevera la concejala de la formación morada.