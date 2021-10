Els IV Premis APDCV incorporen noves categories i exalten el treball en xarxa de la dansa durant la pandèmia

Els guardons pretenen "reconéixer el treball de les i els professionals de la dansa valenciana i servir d'estímul a les trajectòries dels creadors, els intèrprets i els docents de la dansa, perfils professionals als quals APDCV representa", explica l'associació en un comunicat.

Ballar en xarxa és el lema escollit per a aquesta IV edició dels premis i fa referència a la tasca "frenètica" realitzat durant la pandèmia. El treball en xarxa, al costat de diferents agents que conformen aquest teixit associatiu, ha sigut i és crucial per a seguir avançant i aconseguir coses juntes.

La direcció dels premis d'enguany està a càrrec de Santi de la Fuente al costat del col·lectiu Les Juntes format per Paula Pachón, Paula Romero, Noe Arcos i Marta García.

Una altra de les novetats d'enguany són les noves dos categories d'aquests premis: projecte social destacat i premi pedagògic destacat.Aquests projectes, expliquen, són "indicadors de la potencialitat de la dansa, del seu abast i de la necessitat d'arribar a nous contextos més enllà l'espai d'exhibició".

Per tant, enguany seran set les categories que presenten aquests premis: Creador/a destacada, intèrpret destacada, docent destacada, investigadora destacada, projecte social destacat i projecte pedagògic destacat. A més, en aquesta edició també es comptarà amb un seté premi en el qual es valorarà la trajectòria i dedicació al sector de la dansa. Aquest premi a la trajectòria serà triat per la Junta Directiva de l'Associació i serà publicat en les pròximes setmanes.

Després d'una primera fase oberta a la presentació de candidatures, s'obri la fase final en la qual només els socis i sòcies poden votar els nominats en les sis categories.

En la categoria intèrpret destacada estan Carmela García per 'La Mort i la Donzella', Paula Romero per 'El Conte de Persèpolis', Wilma Ponts per 'Fake Life' i Eduardo Zuñiga per 'La mort i la Donzella'.

En la secció creadora destacada té una doble nominació Asun Noales per 'La Mort i la Donzella' i per 'Vigor Mortis', Sandra Gómez per 'Bailar el Sonido', Tatiana Clavel i Santi de la Fuent pel 'Conte de Persèpolis', Paula Serrano per 'Antes que todos lo sepan', Gustavo Ramírez per 'La Soledad' i Julia Irango per 'La Tragedia no es pa tanto'.

Com a investigadora destacada estan nominades Carmen Giménez Morte, Rosario Rodríguez, Dolma Jover i Carolina Boluda i en la categoria de docent destacada són Mamen García, Eva Bertomeu, Paco Bodí, Santi de la Fuente, Rosa María Folgado, Carmela García i Noe Arcos.

Les noves categories venen plenes de projectes amb trajectòria i reconeguts. En la de projecte social destacat comparteixen nominació Cristina Puchades i Alicia Herrero amb la Dansa compartida amb malaltia mental, d'Institut de dansa educocreativa i Acofem Xàtiva, Esther Mortes amb el seu projecte Ballet VALE+, Eva Moreno per A Quelar Cabanyal, Noe Arcos i Marta García amb el seu projecte O_O, Gema Gibert per Centro Caterina i finalment Virginia Lagarza i Aurora Diago amb el projecte Mobilitats Diverses.

Els projectes pedagògics nominats són: Babiesonly del Paula de les Arts i l'institut de dansa educocreativa i social (IDES) de Alicia Herrero, Valencia Dancing Forward, FIC EBC de Eva Bertomeu, Proyecto GO OD de Otra Danza, Dansa i No Gènere, cos i espai de Marta García i Manuel Caldito i La Jove Companyia Gerard Collins de Mamen García.

Ara són els socis i sòcies els que tenen fins al 26 d'octubre per a triar el seu professional destacat en cadascunes de les categories. L'entrega de premis i el veredicte final ho sabrem el dia 23 de novembre en La Mutant.