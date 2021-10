Ribó replica als hostelers que tenen major aforament en interiors i que "l'espai públic és de tots"

Ribó, en declaracions als mitjans, s'ha referit així a la concentració realitzada pels hostelers aquest dijous per a demanar a l'Ajuntament ampliar fins el 2022 les terrasses covid en veure "llunyana" la recuperació.

Sobre aquest tema, ha recalcat que l'Ajuntament ha concedit ajudes directes a les 670 terrasses de la ciutat a través del Pla Resistir i d'altres plans i ha recordat que aquestes ampliació temporal es va aprovar per a compensar les restriccions al sector.

No obstant açò, ara a més de l'espai on poden situar les seues terrasses que respecta el que tenien abans de la pandèmia, ja s'ha ampliat els aforaments al cent per cent a l'exterior i al 75% a l'interior i en la reunió d'aquesta vesprada de la Interdepartamental es tornarà a abordar aquesta qüestió.

Per açò, ha defès que l'Hoteleria "no es pot acostumar al fet que tot l'espai públic estiga disponible per a situar terrasses" quan és "de tots" i sobre aquest tema ha recalcat que existeix "una protesta clara" de la Federació de l'Associació de veïns de València.

Així, ha insistit que amb l'augment de l'aforament en interiors "es pot restituir les terrasses a la seua situació normal" i ha apuntat que les terrasses "perdran força" com a conseqüència del temps amb la tardor.

Ribó ha recalcat la voluntat de l'Ajuntament de València de "compensar" a aquest sector, que disposa d'un centenar de terrasses en el barri de Russafa, 70 en la zona del Cedre, 68 a Ciutat Vella, 67 a l'entorn de la plaça d'Hondures i 50 en Joan Llorens.

PACTE HISTÒRIC

L'ampliació de terrasses va ser una mesura acordada al maig de 2020 entre l'Ajuntament, representants veïnals i les associacions hoteleres en "un pacte històric, ja que va aconseguir fer convergir postures moltes vegades contraposades, els veïnals i els dels hostelers, en un moment clau per a la reactivació econòmica, mentre es mantenien restriccions de distància i aforaments per a evitar els contagis", segons han destacat fonts municipals.

En eixe sentit, ha recordat les reunions amb Unió Gremial, la Federació de Veïns de València, la Federació Empresarial d'Hoteleria de València i la Coordinadora Empresarial Oci i Hoteleria Comunitat Valenciana.

Així mateix, han recordat els instruments de suport al sector de l'hoteleria al "clau per a l'economia de València" i per açò "es manté fins a final d'any l'exempció de la tassa de terrasses, una manera de donar suport a la reactivació econòmica del sector".

A més, en les ajudes Re-Activa, de març 2020, es van concedir 5.260.000 euros, al Sector Restauració 1.600.000 euros, i en el Pla Resistir les ajudes Parèntesi de la primera Convocatòria s'han abonat 13.040.200 euros.