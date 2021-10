El Gobierno admite que el tipo mínimo del 15% de Sociedades solo afectará a 1.047 empresas y recaudará 400 millones

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 aprobados este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario incluyen el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que el Gobierno tan solo recaudará 400 millones de euros, una cantidad inferior a la prevista en otros cálculos. La medida afectará, dijo Montero, a un total de 1.047 empresas, y su efectividad recaudatoria se verá limitada al aplicarse sobre la base imponible. Calculado sobre ese importe, las empresas ya pagan, de media, un tipo del 21,5%. Unidas Podemos, no obstante, defiende que afectará a "mucho más" del 1% de las empresas y recaudará entre 3.000 y 8.000 millones de euros.

"Claramente [el impuesto de] Sociedades se está quedando desde hace años en la cola de los impuestos que más aportan. No puede ser que las grandes empresas paguen menos que las Pymes y los autónomos", ha señalado la responsable de Hacienda en la rueda de prensa de presentación de las cuentas de 2021, que ahora pasarán al Congreso de los Diputados y al Senado para su tramitación parlamentaria.

El tipo mínimo del 15% ha sido una de las batallas que han tenido que librar PSOE y Unidas Podemos para pactar los Presupuestos, los segundos de la legislatura. Los morados habían defendido esta medida, incluida en el programa de Gobierno que firmaron para sellar el pacto de coalición. Sin embargo, los socialistas barajaron retrasar su imposición hasta que se mitigasen un poco los efectos de la pandemia. Finalmente, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció el martes que se había llegado a un acuerdo para incluir la medida en los presupuestos de 2022.

En su comparecencia, Bolaños explicó que establecer este 15% de tipo mínimo no suponía mayores cambios en la hoja de ruta fiscal del Ejecutivo. De hecho, tal y como ha confirmado Montero este jueves, se ha utilizado la redacción de la medida que se incluyó en los Presupuestos de 2019, presentados por el Gobierno en solitario del PSOE y que no llegaron a ser aprobados por el Congreso tras el rechazo de los independentistas catalanes y de la bancada de la derecha. Esto provocó la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de 2019. Es decir, que por ahora no se han tocado las bonificaciones y deducciones que se aplican al impuesto y que benefician especialmente a las grandes empresas.

La ministra de Hacienda ha confirmado, además, que la inclusión del tipo mínimo del 15% no modifica la hoja de ruta del Gobierno, que prevé adoptar una reforma fiscal global cuando en febrero del año que viene se dé a conocer la propuesta del comité de expertos encargados al respecto. "Esta medida, que va a ser adoptada a nivel internacional de forma mayoritaria, vuelve a situar a nuestro país en el consenso y la vanguardia de la fiscalidad internacional. En cualquier caso, se mantiene compromiso de una reforma tributaria global", ha remachado Montero.

Ese compromiso "internacional" al que se refiere Montero son los acuerdos del G7 y, sobre todo, el que suscribieron 130 países en el marco de la OCDE. Fue en junio cuando los ministros de Economía del Grupo de los Siete pactaron ese tipo mínimo del 15%. Según trasladó el responsable de las finanzas de Gran Bretaña, Rishi Sunak, con esta firma pretendían adoptar "un sistema más justo que permita recaudar más impuestos para pagar los servicios públicos". El de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos fue incluso más numeroso, al ser firmado por 130 países que representan al 90% del PIB mundial. Falta por definir los detalles del diseño del impuesto, y la OCDE ya anunció que fijaría los detalles de ese impuesto en este mes de octubre.