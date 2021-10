La alcaldesa asegura que Santander no subirá el IBI a las viviendas vacías

Igual ha respondido así a preguntas de la prensa sobre la nueva Ley de Vivienda acordada por PSOE y Unidas Podemos, que establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos.

La regidora ha dicho que, si bien no ha tenido oportunidad de leer la ley "porque no está ni definida", en el Ayuntamiento de Santander "no se va a subir el IBI porque hay dos partidos gobernando que en su programa tenían bajarle (PP y Cs) y porque firmamos un pacto de Gobierno. Osea que aquí no se va a subir el IBI", ha remachado.

En su opinión, esta medida supone "cortar libertades de las personas y eso es lo que debemos evitar". "A mí me parece que eso es castigar a quien ahorra", ha remarcado la alcaldesa, que opina que "no se puede castigar o amedrentar a la gente de esta manera".

Por contra, el Ayuntamiento de Santander no subirá el IBI sino que "va a ayudar a los santanderinos y creo que debe ayudar el Gobierno central a los españoles a que superen estos momentos".

"¿Todavía no se han dado cuenta de la que tenemos encima? ¿Todavía no hemos pensado lo que acabamos de pasar como para tener esta serie de medidas que no llevan a ningún sitio? ¿Cuántas viviendas de protección oficial, como ha hecho este Ayuntamiento, han hecho el Gobierno central y el de Cantabria? Nosotros 1.200 desde 2007 y además ya con alquiler y con la propuesta de que el IBI sea gratis los diez primeros años", ha enfatizado Igual, para quien "hay que buscar soluciones no prohibiciones ni recargos".

Por otra parte, la regidora quiere saber qué es para el Gobierno central una vivienda vacía. "¿Es algo que compras por inversión para ahorrar y hacer la obra? ¿Es una vivienda que un padre compra a su hijo para cuando se independice? Me gustaría saber la definición", ha dicho.

En este sentido, por "prudencia", Igual quiere esperar a conocer la Ley de Vivienda para saber qué se considera vivienda vacía y zona tensionada. Pero ante el anuncio del incremento del IBI ha reiterado que "en Santander, no".

La alcaldesa ha lamentado que lo que ha conocido de la nueva ley ha sido a través de los medios de comunicación porque tampoco ha llegado ninguna circular informativa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como es habitual.

En este sentido ha denunciado el "ninguneo" a la FEMP por parte del Gobierno. "Porque los 8.200 alcaldes estamos representados en una federación de municipios presidida por el PSOE y de esto no hemos tenido ningún conocimiento, o porque les da miedo o porque no lo tenían preparado, desconozco la razón. Pero que nos tengamos que enterar por los medios...".

"Hoy decía Pedro Sánchez que nos leamos el texto, pues que nos le den", ha concluido.