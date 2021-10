Garamendi pide no desalentar ni quitar seguridad a inversores porque es lo más importante para la recuperación del país

Garamendi ha realizado estas declaraciones en San Millán de la Cogolla (La Rioja) donde ha participado en el marco del proyecto 'El Camino de las Empresas XXI' junto al presidente de la FER, Jaime García-Calzada.

En este punto, ha matizado, hay que dar seguridad a los inversores porque "por ejemplo" en el sector eléctrico y con lo que respecta al Plan 2030 que cuenta con 250 mil millones de euros, "el propio plan indica que el 80 por ciento debe ser con inversión privada" y ante ello los inversores necesitan "seguridad".

Preguntado por la nueva Ley de la Vivienda, la regulación del precio de los alquileres y las ayudas a los jóvenes, Garamendi ha recordado que "la Constitución española habla del derecho a la propiedad y es parte de un derecho fundamental de las personas".

En este sentido, ha continuado, las personas "han ahorrado y si han pagado los impuestos tienen todo el derecho a comprar las casas que quieran" o incluso con los fondos internacionales, los inversores "tienen derecho a saber con regulación y calidad en la norma porque si tú compras algo estás en un mercado libre".

Así las cosas, ha continuado, "nosotros lo que defendemos es el derecho a la propiedad y reiteramos que los cambios de regulación generan una inestabilidad muy importante".

Para Garamendi, y con respecto a las ayudas al alquiler de los jóvenes, "la clave" es "ver que en España hay un problema de paro juvenil muy elevado y hay que trabajar en la aptitud, ver cómo formamos en las competencias que demanda el mercado laboral y ver cómo gestionamos el futuro en digitalización, etc. Hay que ponernos en marcha para poner en marcha el país. No estoy entrando en que haya que hacer una ayuda o no a la gente joven, no hay que mezclar, pero sí que defendemos la propiedad que es un derecho que está en la Constitución".

Por lo tanto, ha indicado, "lo que a nosotros nos preocupa es la injerencia con lo que pueda ser el tema de la iniciativa privada y lo que son los derechos fundamentales de propiedad".

BONO CULTURAL Y DERECHOS DE AUTOR

En otro orden de asuntos y con respecto al 'Bono Cultural' que quiere poner en marcha el Gobierno de España para los más jóvenes, Garamendi ha afirmado que "la cultura es clave para el crecimiento y desarrollo económico" pero "habría que valorar en cómo se potencia esa cultura porque quizás se podría focalizar mejor de otra forma".

"Estamos de acuerdo con dar este desarrollo de la cultura más en un país como España porque es una industria que se tiene que potenciar". Eso sí, Garamendi ha querido poner en valor "un hecho importante en la cultura como son los derechos de autor" porque "no puede ser que la capacidad y el talento español y la industria no tengan una Ley potente de protección de derechos de autor que son claves para que este sector se potencie".