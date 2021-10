Losada insiste en que Cs "ha dado ejemplo" en actuación ante problema judicial: "Nos hemos distinguido por eso"

Así lo ha asegurado Losada tras ser cuestionada por la destitución del exgerente de Málaga Deportes y Eventos José Luis Paradas Romero, después de ser condenado por coacciones al edil no adscrito, Juan Cassá, y tras anunciar el también exárbitro su salida de Cs, partido al que acusa de "mentir, manipular" y ser un "partido veleta".

Losada, que ha rechazado convertir esta situación en un "careo", ha defendido la actuación de Cs ante los hechos y ha aludido, de nuevo, a la "autoexigencia" que se aplica en la formación naranja, asegurando que "actué en consecuencia con como yo creía que tenía que estar a la altura Cs".

"Creo que no hay más que añadir. El gerente tiene todo su derecho de considerar injusta la decisión, pero yo tengo que ser consecuente con los criterios de autoexigencia en cuanto a los problemas judiciales que en Cs se ha aplicado y que me gustaría mucho, de verdad, que los tuvieran iguales otros partidos".

"Me gustaría ver en otros partidos esa capacidad de, en pocas horas, tomar una decisión tan difícil y tan dura", ha abundado la portavoz municipal de Cs, quien ha agregado que "todo el que entra en Cs sabe las reglas que nos autoimponemos". "He obrado como creía que tenía que obrar en cada momento", agradeciendo, de nuevo, "el trabajo magnífico" que Paradas Romero ha llevado a cabo el frente de la gerencia de la citada empresa municipal.

"Mi agradecimiento pero no puedo hacer más, cuando hay un problema judicial lo mejor es apartarse para no perjudicar a la institución y poder defenderte tranquilamente fuera del foco mediático", ha recalcado.

Cuestionada, en concreto, por las palabras de Paradas Romero en cuanto a que llegó a sugerir que la dirección andaluza hizo cambiar de opinión a la provincial y nacional sobre su destitución; Losada ha incidido en que "nosotros tomamos una decisión que venía consensuada con la dirección andaluza y nacional".

A su juicio, "ya entrar en ese nivel de minuciosidad no procede. Había una resolución judicial con una sentencia condenatoria; estuvimos valorando, puesto que el informe del ministerio fiscal era diferente al resultado de la sentencia" y "aún así creo que aplicamos los estándares más altos de exigibilidad en cuando a nuestros cargos". "Se obró en consecuencia", ha defendido.

Losada, al respecto, ha insistido en que entrar en la cuestión que plantea Paradas Romero es "desenfocar la actuación ejemplar que ha tenido Cs en cuanto a este tipo de situaciones", reiterando, de nuevo que le "encantaría verla reflejada, igualmente, en otros partidos".

Por último, sobre si las 24 horas en las que se produjeron los hechos influirá en un desgaste del partido, Losada ha insistido en que no es entrar en 24 horas: "No fue el caso. Lo que se trata es que se intentó y yo lo intenté personalmente, que fuera el propio Paradas el que tomara la decisión de apartarse".

"No tuvo éxito -ha dicho- porque no lo consideraba justo y entonces no nos quedó más remetido que tomar la decisión. No hay que entrar en si fueron 24, 23 o 25 horas, el tema es que había un periodo de tiempo en el que yo creía que iba a ser capaz de convencerle de que él tomara la decisión y no fue así". En este punto, ha dicho que "nos tenemos que quedar en que había una sentencia condenatoria y Cs respondió inmediatamente. La sentencia es del viernes y el sábado estaba el comunicado".

Preguntada, en concreto, por el hecho de que Paradas Romero aseguró que primero se le insistió en que no debía dimitir, y que se lo repitieron hasta en cuatro veces, la portavoz municipal de Cs ha asegurado que "eso no es así y tampoco voy a entrar en un careo. Yo hablé con Paradas Romero en dos ocasiones, viernes y sábado, y en ambas le pedí la dimisión y en ambas intenté convencerle de que se apartara".

"No voy a entrar en un careo porque no procede entrar; entiendo su malestar, que se sienta así pero no es el caso", ha concluido Noelia Losada.