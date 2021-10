Aguirre señala que el Centro ITS seguirá mientras se hace "pilotaje del nuevo modelo de atención"

Aguirre ha respondido así en la Comisión de Salud en el Parlamento andaluz al diputado de Vox Eugenio Moltó, quien ha preguntado por las causas de cierre de este centro, apostando por que siga en funcionamiento dando tratamientos especializados, y ha advertido del "auténtico desastre" que se produjo en Francia cuando se realizó un viraje también en el tratamiento de estas patologías, generando un aumento del VIH.

En su intervención, Aguirre reconoce que las ITS están aumentando de "manera importante", incidiendo en que "hay una elevada morbilidad y secuelas si no se trata a tiempo". Sin embargo, recalca que el centro de ITS de Sevilla tiene "carencias y limitaciones", como la ausencia de historial clínica en Diraya, personal compartido entre varios hospitales y distritos, a la par que "no hay disponibilidad de recursos humanos".

Concluye que era necesario "reorientar" la situación y, debido a esas "carencias", se plantea un sistema de atención integrado dentro del propio sistema sanitario público andaluz. "La puerta de entrada de estas ITS tiene que ser la de atención primaria, con circuitos ágiles, servicio de teleconsulta, colaboraciones con medicina preventiva y formación de profesionales", manifiesta.

De su lado, Moltó recuerda que en los últimos años la incidencia de estas enfermedades va "al alza, con tasas similares a la de países del este de Europa y lejos de los países de nuestro entorno". Lamenta el cierre del centro de Sevilla, "la provincia más afectada con diferencia y pese a que hay enfermedades ya erradicadas a final del pasado siglo ocupan una alta incidencia ahora derivando en un problema de salud pública". "El centro ha visto considerablemente mermada la actividad y la plantilla, pese a que iba a permanecer nueve meses, según la Junta", manifiesta.