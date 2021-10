Universijazz regresa del 14 al 24 de octubre a Ciudad Real con una gran variedad de estilos y formaciones

Universijazz, según ha explicado durante su presentación en rueda de prensa celebrada en el Rectorado su director y organizador, el profesor de Filología Francesa de la Facultad de Letras de la UCLM Antonio García Calero, llega este año tras la interrupción impuesta por la pandemia y lo hace bajo la marca cultural 'Octubre es Jazz', que aglutina también a las asociaciones de Real Jazz y Swing Ciudad Real, y que permitirá acercar a la población a propuestas integradas en los distintos estilos del jazz y que no sólo incluyen música en directo, sino también danza, cine, literatura o fotografía.

Entre las novedades que presenta la XV edición de Universijazz, García Calero ha indicado que ésta es la primera vez que el festival estará dedicado a alguien, concretamente a la figura de María Eugenia Salcedo, directora del Fondo Asistencial y Cultural de la Asociación de Artistas Intérpretes Españoles, fallecida recientemente por la COVID-19 y con la que el festival había trabajado "incansablemente" desde 2014. A ésta se suma que por vez primera la sección 'Petit Jazz', donde se podrá disfrutar de conciertos de jazz de cámara, en pequeño formato; un concierto abierto a toda la familia al aire libre y la incorporación colaborativa de la Embajada de Israel.

Asimismo, el alma máter del festival, ha señalado que Universijazz marca "la vuelta a la normalidad" y llega cargado de variedad de estilos, de formaciones y de culturas; y ha recordado que las entradas para los conciertos podrán adquirirse en la taquilla de los diferentes espacios durante las tres horas previas al concierto y que su precio será de 5 euros, salvo la de los que se celebren en el Paraninfo Luis Arroyo que tendrán un coste de 10 euros. En todas las actuaciones se mantendrán las medidas higiénico-sanitarias y de salud establecidas para hacer frente a la COVID-19.

Para la presente edición, Universijazz contará con un presupuesto de 31 000 euros, de los que 10 000 serán aportados por la UCLM (a partes iguales el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Responsabilidad Social y la Facultad de Letras), la cual además cede de forma gratuita los espacios del Aula Magna de la Biblioteca y el Paraninfo y pone a disposición becarios de colaboración para la organización del evento, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Con esta colaboración se pone de manifiesto la misión de la Universidad por contribuir a la formación integral de los estudiantes, en este caso a través de la cultura y, más concretamente, de la música y de un festival que nació en la Facultad de Letras, tal y como ha recordado durante la presentación la vicerrectora de Estudiantes, Ángeles Carrasco, y que en esta edición "se paseará por otros espacios de la ciudad". "La Universidad tiene mucho que ofrecer a los vecinos de Ciudad Real y como muestra un botón", ha dicho.

Junto con la UCLM, el XV Festival Internacional de Jazz cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real, de la Asociación de Artistas Intérpretes Españoles, de Tresa Automoción y de la Embajada de Israel en España. En la rueda de prensa, en representación de todos ellos, han estado presentes por el mismo orden: el concejal de Cultura, Nacho Sánchez; Carlos Pastor, Francisco Carrión y Jesús Arcos.

PROGRAMACIÓN

La 'Petit Jazz' dará el pistoletazo de salida al programa del XV Festival Internacional de Jazz el 14 de octubre con el concierto de la pianista, compositora y cantante Sheila Blanco. A éste le seguirán el de la vocalista de jazz Carme Canela, el viernes, 15; y de Javier Sánchez -guitarrista- y Ander García -contrabajo, bajo eléctrico-, el sábado, 16. Todos ellos serán en el Antiguo Casino, a las 20.00 horas.

El domingo, 17, a las 13.00 horas, en los jardines de la Talaverana, en el parque de Gasset, será el turno de Ogun Afrobeat, banda internacional liderada por el batería y cantante nigeriano Akin Onasanya que une los contundentes ritmos del afrobeat y otros estilos de Nigeria y África con músicas negras norteamericanas como el soul o el funk.

El Aula Magna de la Biblioteca General del Campus de Ciudad Real, a partir de las 20.00 horas, albergará las actuaciones de Trinidad Jiménez QT, el lunes, 18 de octubre; de la banda instrumental The Machetazo, integrada por cinco jóvenes músicos de jazz contemporáneo formados en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, el martes, 19; y de la trompetista y cantante de jazz Alba Careta, el miércoles, 20. Al día siguiente, jueves 20, será el turno del pianista y compositor israelí Guy Mintus; y cerrará la semana en el mismo escenario el compositor y batería Gonzalo del Val, el viernes 21.

Por último, cerrarán el festival el espectáculo Where we come from, de David Ruiz, el sábado, 23 de octubre; y el concierto de la banda Bruna Sonora, el domingo, 24. Ambos serán en el Paraninfo Luis Arroyo del Campus de Ciudad Real, a las 20.00 horas.