Kiko Rivera, cabreado con su prima por no avisar a su madre de su última intervención médica

El pasado mes de agosto, Kiko Rivera tuvo que ser ingresado para someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. Al parecer, el Dj empezó a tener molestias estomacales debido a la migración de la banda gástrica que le incorporaron hace unos años para que pudiera perder peso. Tras conocer el motivo de la patología, los doctores le recomendaron operarse lo antes posible y tuvo que pasar un día ingresado en el hospital.

Todo esto ocurrió en plena guerra con su madre, Isabel Pantoja, por lo que Kiko dejó caer, mediante un mensaje en redes dedicado a su mujer y a uno de sus amigos, que su familia no le había acompañado en un momento tan delicado como ese. A raíz de este hecho que ocurrió hace ya dos meses podría venir el reciente enfrentamiento entre el cantante y su prima, Anabel Pantoja.

Según ha explicado este jueves la periodista Beatriz Cortázar, durante la conversación que tuvieron Isabel Pantoja y su hijo en Cantora tras la muerte de Doña Ana, el Dj se percató de un nuevo detalle: su prima no informó a su madre de que había estado ingresado en el hospital. "Anabel Pantoja tendría que haber sido la encargada de hacer llegar esta situación a Isabel Pantoja", ha comentado la colaboradora de El programa de Ana Rosa.

Según las fuentes de la tertuliana, Kiko le reclamó a su madre que no se interesase por su estado de salud y la tonadillera le aseguró que no se había enterado de su ingreso hospitalario. "Anabel no hizo lo que Kiko esperaba que su prima hiciera, actuar de mensajera con su madre. Se supone que se lo pidió que en cierta manera era una forma de a ver si su madre reaccionaba ante una situación ya de salud, no de intereses económicos", ha detallado Cortázar.

El marido de Irene Rosales sintió una gran decepción, ya que pensaba que su prima había actuado de intermediaria entre él y su madre en este tema y en muchos otros. Según la colaboradora de AR, el círculo más cercano de Kiko Rivera asegura que Kiko se sorprendió al enterarse su madre no sabía nada de su intervención quirúrgica.