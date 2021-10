El PP adverteix del "botelló descontrolat" als jardins de l'avinguda Germans Maristes de València

Per açò, els 'populars' van presentar en la Junta de Districte de Russafa una moció per a activar un pla contra el botelló que, segons lamenten, ha sigut "rebutjada per PSPV i Compromís".

El PP recalca que "des de fa diversos mesos, fins i tot en aquells en els quals hi havia confinament i toc de queda, la zona que comprèn els jardins de l'avinguda Germans Maristes a l'altura del IES Fuente de San Luis s'ha convertit en un focus permanent de botelló descontrolat, problema que es dona sobretot de cara al cap de setmana, sense que des de l'Ajuntament s'adopten mesures per a evitar les concentracions de joves bevent".

"És habitual -prossegueixen- trobar-te grups de joves a la zona dels jardins bevent fins i tot a la vesprada quan encara hi ha llum del dia, orinant entre els arbustos i les engrunsadors i deixant restes de les botelles i cristalls a la zona que després són un perill per als xiquets que acudeixen a la zona o la gent que passeja al seu gos".

Des del PP agreguen que "el problema s'agreuja a més amb les concentracions il·legals que tenen lloc dissabtes i diumenges de matí i de vesprada a la zona de les pistes esportives i del solar que hi ha al costat de l'escola infantil de Quatre Carreres".

Segons la formació, "en els últims caps de setmana s'han arribat a concentrar fins a cent persones amb menjar, beguda, barbacoes i música sense respectar cap mesura de seguretat pel covid i que estan en un espai públic en el qual no poden fer eixe ús".

Els veïns, afirmen, "han cridat reiteradament a la Policia, però aquestes concentracions il·legals de gent, que acaben no només amb molèsties de sorolls i brossa sinó fins i tot de seguretat en anar la gent en estat d'embriaguesa, se segueixen produint amb total impunitat".

Sobre aquest tema, la regidora Paula LLobet assenyala que "han sigut molts els veïns que s'han posat en contacte amb el grup popular davant la passivitat del Govern de Ribó i PSOE". "No obstant açò, la nostra moció ha sigut rebutjada deixant sense resposta a centenars de veïns que pateixen cada cap de setmana aquesta situació. És un altre exemple més de l'abandó de la nostra ciutat per part de l'alcalde Ribó i els seus socis socialistes", considera.

La proposta del PP rebutjada demanava "instar l'Ajuntament de València a reforçar la seguretat i presència de Policia Local en la zona de Germans Maristes amb el IES Font de Sant Luis i l'escola infantil Quatre Carreres, especialment els caps de setmana, per a dissoldre les concentracions il·legals de persones i dissuadir la pràctica del botelló a la zona", recorden.