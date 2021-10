Sala L'Horta presenta 'Amic Frankie' per a ensenyar als xiquets a combatre prejuís per l'aspecte físic

La peça, de la companyia JM Gestió Teatral, va ser seleccionada als Premis Max 2021 en la categoria de Millor Espectacle Infantil i Familiar. Abans de partir a la seua primera gira nacional, es representarà en el centre cultural de Castellar-Oliveral.

Prenent com a punt de partida la novel·la de terror més famosa de tots els temps, creada per l'escriptora britànica Mary Shelley fa més de dos-cents anys, l'autor i director Julio Martí Zahonero desenvolupa una història amb alts valors pedagògics, en la qual es combinen les cançons originals de Paco Garnelo i text original en llengua valenciana.

Aquesta versió, "dirigida xiquets entre 0 i 99 anys", compta amb una posada en escena molt visual i dinàmica, en la qual s'alternen diversos llenguatges i tècniques teatrals: música i ball, titelles, jocs d'ombres i llenguatge gestual a través d'objectes.

Oscil·lant entre el to de comèdia i les situacions tràgiques, la història d'Amic Frankie dona pas a poc a poc a una emotivitat que contagia a l'espectador des del primer moment. "La idea de fons d'aquesta obra -explica Martí Zahonero en un comunicat- és inculcar la idea que no hem d'emetre juís de valor sense conéixer abans a les persones. Reflexionar sobre la necessitat de ser tolerants i no discriminar les persones pel seu aspecte físic".

Juanfran Sáez, Alberto Jiménez de Dios, Roberto Costa i Diego Monzón són els quatre actors que donen vida als diferents personatges que formen part d'un espectacle amb una escenografia que remet a la idea del teatre dins del teatre.

"UNA HISTÒRIA ATEMPORAL"

Malgrat haver sigut escrita al segle XIX, la novel·la escrita per Mary Shelley segueix sent molt útil per a tractar temes que preocupen a la societat contemporània. L'emotiva i dramàtica història del linxament i el rebuig social que rep el 'monstre' creat en un laboratori pel Dr Víctor Frankenstein connecta amb qüestions com el bullying, la discriminació i l'odi al diferent.

Amb la deguda adaptació al llenguatge i els codis dels xiquets i les xiquetes, 'Amic Frankie' aconsegueix crear "espai per a la reflexió des de la diversió i l'entreteniment en família", destaca la sala.