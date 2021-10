Puig afirma que s'ha d'avançar en la reforma del finançament acostant posicions i "sense radicalitat ni extremismes"

Per a Puig, encara que el Govern central "té una sensibilitat clara" en aquesta qüestió, aquest acord no es pot abordar "de cap manera" com "un conflicte de les comunitats amb el Govern d'Espanya" perquè "així no s'avança".

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans a Alacant en ser preguntat per possibles "avanços" en la reforma del finançament autonòmic amb líders d'altres signes polítics. El president veu amb "satisfacció" que alguns presidents autonòmics "que tenien una visió diferent" en aquests moments "ja accepten aquesta qüestió".

"Jo crec que que aquesta és una qüestió molt complexa, que exigeix molt diàleg i una conversa àmplia, sobretot per a eliminar estereotips i eliminar tòpics, partint de la realitat dels números i de les evidències fonamentals, i una d'elles és que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada d'Espanya", ha sostingut Puig.

Així mateix, ha afegit que és una qüestió que "a poc a poc està adquirint ja una raó política", ja que "era una raó científica i cada vegada és més política". "Aquest és el camí, d'empatizar i d'anar tots junts a trobar una solució que aborde els interessos de la Comunitat, de cada comunitat amb els interessos generals", ha indicat.

Igualment, ha subratllat que cal tindre "clar" que "al final cal buscar un consens i un acord que ha de facilitar la suficiència financera a l'estat autonòmic per a garantir l'estat de benestar", ja que "és del que es tracta".

"A partir d'ací, cal aconseguir que cada comunitat autònoma puga tindre oportunitat d'aportar els seus recursos al creixement, a la innovació, a la millora de competitivitat de les empreses i a l'acreció del treball, que és el principal objectiu", ha resolt.