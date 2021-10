Teatre universitari, dansa i memòria històrica protagonitzen la programació escènica de la UV

Tots els espectacles començaran a les 19.00 hores, excepte les obres dins del cicle 'Teatre de la Memòria', que es representaran en un horari especial, informa la institució acadèmica a través d'un comunicat.

El programa de la Universitat per a aquest primer trimestre, que conformen 13 representacions, arrancarà els pròxims dies 13 i 14 amb la lectura dramatitzada de 'Canción de medianoche' de Luis Peset Orts, a càrrec de l'alumnat de l'Aula d'Arts Escèniques UV. Dirigida per Cesca Salazar i Panchi Vivó, l'obra va ser guardonada en la 17 edició dels Premis Universitat de València d'Escriptura de Creació.

A aquest li seguirà, els dies 20 i 21 d'octubre, l'última creació de la dramaturga Anna Albaladejo, 'Obs-cenus/SLIT', que descriu com "un striptease íntim, una radiografia masturbatoria per a explorar un joc eròtic que esclata en la pantalla dels afectes". Un muntatge adaptat i accessible per a les persones sordes que comptarà amb intèrpret de Llengua de Signes.

I 'Excusado' de Jorge Affranchino serà l'última obra d'aquest mes (dies 27 i 28), "una inspiració que parteix de l'obra teatral 'Eleutheria' de Beckett, i la vida i obra artística del pintor Francis Bacon", interpretada per La Galopante.

El mes de novembre començarà amb la proposta escènica 'Dance is my heroine', a càrrec d'Enambar Danza, els dies 3 i 4. Un projecte multidisciplinari carregat d'humor que combina llenguatge corporal, textual i audiovisual per a reflexionar sobre la identitat, la realitat al marge de les xarxes socials i, ja de pas, retre homenatge a les "heroïnes" de la història de la dansa.

Del 9 al 14 de novembre, l'Aula d'Arts Escèniques UV estarà present també al Teatre de la Memòria organitzat per Escalante Centre d'Arts Escèniques de la Diputació de València. Es tracta d'un cicle que pretén recuperar part de la memòria històrica del segle XX a través de cinc obres de teatre: 'Atocha. El revés de la luz', amb dramatúrgia i direcció de Javier Durán (dimarts 9, 18 i 20.30 hores); 'Conservando memoria', de Julián Sáenz-López i Izaskun Fernández, i per El Patio Teatro (dimecres 10, 18 i 20 hores); 'Maletes de terra', al fil de l'exposició 'Mujeres y resistencia', cinc dones narren la seua experiència en el període comprès entre la Segona República espanyola i la postguerra (dijous 11 i divendres 12, 18 hores, en el claustre de la Nau); 'La ciudad de escarcha', adaptació d'Anna Marí de la novel·la 'Entre visillos' de Carmen Martín Gaite, amb interpretació de CRIT Cia de Teatre (dijous 11 i divendres 12, 20 hores); i 'Mauthausen. La voz de mi abuelo' per Trajín Teatre, i escrita i dirigida per Pilar G. Almansa, obra que vol transmetre el testimoniatge real de Manuel Díaz, supervivent del camp de concentració nazi (dissabte 13 i diumenge 14, 19 hores).

El dimecres 17 i el dijous 18, la Matilde Salvador recuperarà la programació escènica amb 'Delirium', per Teatro del Contrahecho, sobre la pèrdua del control; i 'La Clau', de Malatesta Teatre, tancarà novembre, els dies 24 i 25, amb una obra de denúncia social sobre una dona maltractada pel seu marit, organitzada en col·laboració amb la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València.

DESEMBRE COL·LECTIU

Al desembre (dies 1 i 2), Fil d'Arena posarà en escena ho obra 'Cos a Cos', una nova creació col·lectiva per a criticar la burocràcia, la qual cosa denominen "murs de paper"; i del 15 al 17, Assaig-Grup de Teatre de la Universitat de València s'encarregarà de tancar la programació escènica del primer trimestre amb l'obra 'Convida un pobre a la teua taula', de Javier Sahuquillo i Borja López Collado, amb direcció de Pep Sanchis: un cloc d'ull a l'any berlanguià a través del protagonista dramàtic, Plácido.

Les entrades per a tots els espectacles es poden reservar amb antelació en La Tenda de la Universitat a La Nau i els campus, o a través del web