L'exdirector de Vaersa, absolt de malversació en considerar-lo el jurat no culpable

Espinosa ha sigut jutjat aquesta setmana davant un jurat popular a l'Audiència i s'enfrontava, tal com li reclamaven Fiscalia i l'acusació particular -exercida per la Generalitat-, a una pena de quatre anys de presó per un delicte de malversació continuada amb la circumstància atenuant de dilacions indegudes. La seua defensa demanava l'absolució al no veure delicte.

El jurat, després de tres jornades de juí, ha decidit declarar-li no culpable del delicte de malversació, amb el que la magistrada presidenta del tribunal ha dictat 'in voice' una sentència absolutoria.

Espinosa estava acusat de fer un mal ús de la targeta de crèdit de l'empresa, amb càrrecs en restaurants, combustible i tendes d'esquí, a més d'extraccions en efectiu en caixers per import de 500 euros. L'acusat sempre ha defès la seua innocència i ha mantingut que "segur" que tots els càrrecs eren en favor de la mercantil.

L'ex-càrrec públic, condemnat en tres ocasions anteriors per irregularitats comeses en la compra de 67 vehicles tot terreny en Vaersa i el pagament d'uns complements de productivitat, així com per altres despeses indegudes en l'empresa pública, també va manifestar en la vista que en la mercantil treballava "molts" caps de setmana i que estava disponible els set dies de la setmana.

Sobre l'ús de la targeta de crèdit, va repetir que únicament la utilitzava per a despeses de l'empresa. "I una factura a Leroy Merlin? O en una tenda d'esquí?", li van preguntar, al que va respondre: "Segur que era per a l'empresa".

En relació amb els càrrecs per gasolina, va indicar que era per al treball i que ell no tenia targeta específica de gasolina, com sí tenien altres empleats. Interpel·lat pels 1.500 euros que va extraure de caixers abans de viatjar a Colòmbia, quan ja estava pagat el bitllet i l'hotel, i els restaurants s'abonaven amb la targeta, va dir: "És un país en el qual no tot es pot pagar amb targeta".

L'acusat, que va aclarir que no és afiliat a cap partit ni té cap relació amb ningú del PP, va afegir que "en cap moment" ningú es va posar en contacte amb ell per a demanar-li explicacions per les despeses de la targeta fins que va rebre la denúncia del jutjat.