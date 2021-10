BlaBlaCar llega a niveles previos a la pandemia y pretende ampliar el servicio a autobuses y trenes en España

BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos en coche, sufrió un desplome espectacular en España a raíz de la pandemia de coronavirus. Como es lógico, primero el confinamiento, y después las restricciones de movilidad entre provincias y CCAA, hundió los viajes en coche y, por extensión, el servicio de la compañía francesa.

Sin embargo, progresivamente, pero sobre todo con el fin del estado de alarma y de las restricciones de movilidad, la actividad de la plataforma se ha recuperado hasta alcanzar los niveles de antes del coronavirus. Incluso, coincidiendo con la llegada del Puente del Pilar y con la actual huelga de trenes, BlaBlaCar ha registrado un 30% más de reservas que en el mismo periodo de 2019 para este fin de semana.

Renfe suprime 46 trenes de Cercanías en Madrid por la huelga de maquinistas 20M EP

Florent Bannwarth, director de operaciones de BlaBlaCar en España y Portugal, explica a 20minutos cómo han superado el reto de la pandemia, cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas de futuro para la compañía, que pretende dar servicio también de autobuses y trenes en España, como ya hace en otros países europeos.

¿Cuántos usuarios tienen en España y cuántos en el mundo?

Contamos con más de 6 millones de usuarios en España y más de 90 millones en los 22 países en los que estamos presentes.

¿Cuánto cayó el uso compartido en 2020 a raíz de la pandemia y cómo está en la actualidad en comparación con el periodo previo a la pandemia, con febrero de 2020?

Ha habido grandes diferencias en la actividad que han dependido de la situación sociosanitaria y de las restricciones a la movilidad.

En enero y febrero de 2020 tuvimos crecimientos interanuales del 18%, pero la actividad cayó un 100% en el primer confinamiento, como es lógico. En el verano de 2020 estuvimos en torno al 60% de actividad interanual pero volvió a caer en la segunda ola con los cierres perimetrales. Hay que tener en cuenta que la distancia media que recorren nuestros usuarios es de unos 280 km, así que la mayoría de nuestros viajes son interprovinciales.

La distancia media que recorren nuestros usuarios es de unos 280 km

Las calles de Madrid, vacías, durante los primeros días del confinamiento domiciliario por el coronavirus. Jorge París | Jorge Paris

Desde el fin de estos cierres perimetrales y gracias a la mejora de la situación sociosanitaria a principios de este verano hemos visto un crecimiento muy rápido de la actividad.

Ahora mismo estamos bastante por encima de la actividad de febrero de 2020 y, si miramos periodos directamente comparables, hemos terminado el mes de agosto con niveles de actividad ligeramente por encima de los que teníamos al final del verano 2019.

¿Por qué cree que se ha recuperado?

Ha habido distintos factores que han ido afectando en mayor o menor medida en las distintas etapas de este más de año y medio. En el verano de 2020 el factor clave para los usuarios pasajeros fue la minimización de contactos. Se sentían más seguros viajando con dos o tres personas que con muchas más.

Repostaje en una gasolinera. OSCAR DEL POZO

Ese factor sigue siendo relevante pero cada vez ha ido creciendo más la relevancia del ahorro. Para los pasajeros, pero también para los conductores por la subida de la gasolina, el ahorro es ahora mismo el factor fundamental. También ha afectado la reducción en frecuencias de algunos medios de transporte, especialmente en pequeñas localidades, en las que hemos visto un crecimiento exponencial en nuestra actividad.

¿Cuántos viajes realizó BlaBlaCar en 2020 y cuántos prevén para cierre de 2021?

Varios coches circulando. EFE

No tendría demasiado sentido compararnos con 2020 porque fue un año especialmente malo para la movilidad por factores que todos conocemos. Sí podemos hacerlo con el último trimestre de 2019, donde conseguimos récords históricos de actividad.

De hecho, nuestro objetivo para este último trimestre es mantener esos niveles de actividad del 2019, pero dependerá de cómo evolucione la situación, sobre todo en fechas claves como los puentes de octubre y diciembre y las fiestas de fin de año. Sólo en verano de 2021 ha habido ya más de un millón de viajes.

¿Cuáles son las perspectivas a medio y largo plazo?

En 2022, si la situación sigue mejorando, aspiramos a volver a crecer a doble dígito. En el medio plazo seguiremos desarrollando nuestra apuesta multimodal. En muchos de los países en los que operamos ya existe BlaBlaCar bus (en España no porque el mercado todavía no está liberalizado), y estamos trabajando para añadir también la oferta de tren a nuestro inventario.

Luchamos contra el autosolismo y los miles de asientos vacíos que circulan todos los días en nuestras carreteras

Todo con una misma visión: luchar contra el autosolismo y los miles de asientos vacíos que circulan todos los días en nuestras carreteras, ofreciendo las opciones de movilidad más eficientes y que se adapten a todas las necesidades de nuestra comunidad.

Hay que tener en cuenta que a todos estos factores que apuntaba antes (ahorro, conexión punto a punto, etc.) se suma otro que a largo plazo dejará de ser un factor legitimador a la hora de decidir cómo nos movemos a uno absolutamente decisivo: la sostenibilidad.

¿En qué consiste la nueva tecnología Boost?

Boost es una tecnología, basada en inteligencia artificial, que permite enviar a los conductores solicitudes de reserva adicionales para recoger a un nuevo pasajero en algún punto concreto de la ruta que van a realizar. Por poner un ejemplo práctico: si yo voy a viajar desde Madrid hasta Málaga como conductor y un usuario quiere viajar desde Carboneros hasta Málaga, BlaBlaCar me propone recoger de camino a ese usuario.

Con esta nueva funcionalidad, los conductores tienen el doble de posibilidades de encontrar pasajeros en su trayecto, lo que permite aún más ahorro en los gastos de viaje. Y para el pasajero supone incrementar exponencialmente la posibilidad de encontrar un viaje en el que no tenga que desplazarse a una ciudad grande, de ahí a otra, de esa otra a su punto de destino, etc. de encontrar un viaje en el que no tenga que desplazarse a una ciudad grande, de ahí a otra, de esa otra a su punto de destino, etc.

Florent Bannwarth, director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal Cedida

Por lo tanto, supone el desbloqueo de la conexión de puntos que no estarían conectados de otra forma. Entre otros, de pequeñas localidades. Este verano, el 20% de todos los viajes de BlaBlaCar en España se generaron en paradas intermedias gracias a la tecnología Boost, el doble de lo que se alcanzó en el verano 2019.

¿Prevén impulsar e incorporar autobuses y trenes en España?

Ya operamos buses de BlaBlaCar en trayectos interfronterizos desde Barcelona y San Sebastián con Francia y también distribuimos billetes de bus entre España y Portugal. Son los únicos viajes que podemos hacer en España porque el mercado del autobús aún no está liberalizado.

En los próximos meses la CNMC se pronunciará sobre este asunto y estaremos muy atentos a su evolución. Y también estamos trabajando ya en la integración de la oferta de trenes, para la que todavía no hay fecha. Además, existe otro modelo, BlaBlaCar Daily, para trayectos diarios y de distancias más cortas en grandes ciudades que también nos gustaría que llegara a España. Insisto, todo con una misma visión: la de una movilidad más eficiente y sostenible gracias a la tecnología.

¿Qué medidas de seguridad frente al Covid-19 exigen para los coches? ¿Lo decide el propietario?

La mascarilla es obligatoria en todos los trayectos y nosotros realizamos una serie de recomendaciones adyacentes: mantener las ventanillas ligeramente abiertas para la ventilación del vehículo, esperar a las paradas para beber y así no quitarse la mascarilla en el coche, lavado frecuente de manos, mantener la distancia antes y durante el viaje en la medida de lo posible, etc.

Las anécdotas de BlaBlacar van a llegar a la gran pantalla con la película Con quién viajas. ¿Nos puede contar algunas anécdotas divertidas o interesantes que conozca?

Fotograma de 'Con quién viajas' Cinemanía

Ya se han hecho algunas películas que han tenido BlaBlaCar y el coche compartido como escenario y nos alegra que se sumen nuevas como esta de Martín Cuervo, una llamada “La pasajera” de Raúl Cerezo y Fernando González, otra por estrenar de Álex de la Iglesia…

Es obvio que todas esas historias son ficción, pero nos alegra ver cómo BlaBlaCar y el coche compartido se han convertido en un escenario tan común. También se han escrito libros, hemos visto obras de teatro como la de BlaBlaCoche de Eduardo Galán, canciones… Y en los momentos que estamos viviendo es especialmente bonito ver que la cultura vuelve después de un periodo muy difícil también para ese sector.

La ficción exige que esas historias estén bastante alejadas de lo común, pero nos llegan muchas anécdotas de usuarios y usuarias que nos encanta conocer: desde gente que ha conocido a personas que les han conseguido un nuevo trabajo, historias de amor (algunas que acaban en boda, y alguna a las que nos invitan, incluso)... este año hemos disfrutado especialmente de las historias que nos han hablado de reencuentros.

Yo mismo, como conductor, llevé a una madre y su hija a Madrigal de la Vera, en Extremadura, a que vieran a su familia después de 8 meses sin verse, y sin otra posibilidad que el coche compartido para poder llegar a su pueblo. Lo del cine nos divierte. Las historias reales nos encantan.

¿El sistema de funcionamiento es igual para coches con gasolina y diésel que con coches eléctricos?

Conducción urbana eficiente en coche eléctrico.

La propuesta de coste compartido es la misma, con un pequeño margen de incremento o descenso dentro de los límites para que no exista ánimo de lucro. Eso sí: la gran mayoría de los conductores tienen su perfil de usuario BlaBlaCar actualizado con los detalles de su coche y de su matrícula.

Es una información muy útil para generar confianza a los pasajeros, pero también para que puedan elegir su viaje en función del coche (principalmente teniendo en cuenta confort y sostenibilidad). Los vehículos más sostenibles tienden y, sobre todo, tenderán más cada vez a ser los elegidos con mayor frecuencia por los pasajeros y, por lo tanto, supondrán mayor ahorro a sus conductores.