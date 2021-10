El PP reclamarà una partida de 10 milions en els pressupostos de la Generalitat per a engegar un 'bo llum'

La diputada 'popular' ha afirmat "que moltes empreses valencianes no poden fer front a les despeses que està generant la inflada factura de la llum". "Els comerços i empreses valencianes hui paguen un 50% més al rebut de la llum que abans de l'estiu", assevera.

Per açò, ha anunciat que el Grup Parlamentari Popular demanarà una partida de 10 milions en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a fer efectiu eixe bo llum.

"Ens crida molt l'atenció -prossegueix- el silenci eixordador del president de la Generalitat, Ximo Puig. Aquesta situació no li ocupa ni li preocupa gens ni mica. A la mala situació que estan travessant ja les empreses valencianes per la crisi del Covid, ara s'uneix l'increment de les despeses mensuals".

Així, Eva Ortiz ha destacat que "el Consell té una nova oportunitat de crear aquest bo en els pressupostos generals per al pròxim any" i recalca que des del PP van a seguir insistint en aquestes "mesures concretes i urgents".

Eva Ortiz subratlla, a més, que, davant "la falta de gestió del Consell, des del GPP es presentarà una iniciativa legislativa en la qual s'instarà el Consell a la creació d'aquest bo llum perquè les indústries i pimes valencianes puguen ara i en aquest moment pagar el rebut de la llum. Les mesures no es poden dilatar en el temps, cal fer-ho ara que és quan tenen el problema".

"SALVAR EL PRESENT"

"Aquesta iniciativa s'uneix al bo exprés al comerç que va exigir el nostre president regional, Carlos Mazón. Els nostres sectors necessiten ajudes, que no arriben des del Consell. Els plans del Consell han sigut un fracàs. Cal ser pràctics i engeguen mesures urgents per al salvar el present de les nostres empreses i garantir un futur de progrés i de creació d'ocupació", precisa.

La diputada ha denunciat que "en el que va d'any s'han dissolt 2.043 empreses a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un augment del 38% i el sector de l'oci denuncia pèrdues del 90% i del 40% l'hoteleria.

"Davant aquestes dades tan dramàtiques, no podem deixar que les empreses valencianes seguisquen empobrint-se, ja que açò genera efectes molt directes en la creació d'ocupació. Per això des del GPP proposem la creació immediata, tant del bo llum com del bo exprés perquè injectar liquiditat a les nostres empreses", conclou.