El comunicador Ibai Llanos ha hecho un sensato alegato en su canal dirigiéndose a los jóvenes después de que se filtraran los supuestos sueldos de algunos streamers, que son en muchos casos admirados y envidiados por la gente de menos edad.

Ibai Llanos, que tiene 8 millones de seguidores en Twitch, la principal plataforma de directos y más de 7 en Youtube, no quiso que los más jóvenes se dejen cegar por las cifras que ven y por un trabajo, el de streamer [hacer directos a través de internet, comentando cosas o hablando], que parece fácil pero es un espejismo.

"Nunca os dejéis nublas por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'me tenía que haber dedicado a ser streamer'. No hagáis eso", comenzaba diciendo Llanos en su canal.

"Lo importante es lo que quieras hacer con tu vida, con tu trabajo, tus estudios... tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir, eso es lo más importante", aconsejaba a los jóvenes que le ven y la admiran.

"Si después tienes aficiones, como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo", les animaba, pero siempre como un complemento.

"Lo que hay que hacer es estudiar o trabajar por las mañanas o las tardes y en mi tiempo libre stremear y sigo con mi vida aparte y veo como me va", aconsejaba Ibai sobre el camino a seguir, en el que hay que ser prudente.

"Yo si empiezo a ganar dinero en Twich seguiría currando, porque hasta que no tenga 100% seguro que de Twitch puedo vivir yo no dejo ni los estudios ni el trabajo y los estudios si puedo los acabo, aunque tenga miles de seguidores", opinaba el comunicador sobre cómo debería hacerse, porque su caso o el de otros grandes strimers como Auron Play, son "uno entre millones".

"Este trabajo no es real, esta mansión en la que vivimos no es real, el dinero no es real para nada", advertía, porque ve "mucha obsesión con querer ser streamer", porque la gente "se piensa que haces esto y eres millonario y es totalmente mentira, de verdad".