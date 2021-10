Ayuso rechaza la gratuidad de toda la educación como pide Vox: costaría 760 millones y es "insostenible"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enfriado este jueves algunas de las 44 enmiendas que esta semana registró Vox a la Ley Maestra de Educación regional, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria. La propuesta más ambiciosa del grupo que lidera Rocío Monasterio, hacer gratuitos todos los niveles educativos de las guarderías hasta el Bachillerato, ha sido rechazada por la jefa del Ejecutivo por "insostenible".

Monasterio aseguró el pasado martes que poner en marcha esta medida iba a beneficiar a unas 100.000 familias madrileñas y que tendría un coste de 300 millones de euros. La líder de Vox, incluso, propuso que ese dinero saliera del que el Gobierno tiene pensado invertir en la reducción de ratios, que empezará el año que viene.

Sin embargo, este jueves la presidenta autonómica ha afirmado durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid que la ejecución de esta medida costaría 760 millones de euros. "Es insostenible", ha señalado, a la vez que ha criticado que proponga "la gratuidad en la educación no obligatoria" y la obligatoria siga igual.

Díaz Ayuso también ha visto en las enmiendas parciales de Vox una intención de eliminar el bilingüismo y se ha opuesto a ello porque considera este programa "una herramienta de igualdad de oportunidades". Igualmente se ha vuelto a distanciar del llamado 'pin parental', o esa suerte de cláusula de conciencia de los padres para algunos contenidos educativos. "Lo único que están haciendo es entrometerse en la decisión directa del profesor sobre el alumno", ha opinado la presidenta.

La líder del Ejecutivo sí ha coincidido con Monasterio en que los padres tienen que tener toda la información sobre las actividades extracurriculares que se hacen en los colegios. En este sentido ha recordado que ya en 2019 hicieron algunos avances en este sentido -los colegios e institutos ponen a disposición de las familias los datos antes del periodo de matriculación- y se ha comprometido a seguir promoviéndola.

Lo que también ha rechazado la presidenta es "imponer" la bandera de España, que Vox propone colocar visible en todos los colegios e institutos. "Los símbolos del Estado tienen que ser justos y proporcionales (...) su utilización tiene que estar en sus sitios, ni más ni menos, y se tienen que querer, se tienen que admirar, pero no han de imponer constantemente de manera política", ha opinado Díaz Ayuso.

La líder del Ejecutivo autonómico tampoco parece dispuesta a plegarse con los cambios que los de Monasterio proponen en materia de educación especial. Vox "confunde" el sentido de esta educación al proponer la incorporación de alumnos con trastornos "moderados o leves" a estos colegios, que están pensados para estudiantes con "necesidades específicas".

En cualquier caso, la jefa del Ejecutivo, que necesita los votos de Vox para aprobar este proyecto de ley en la Asamblea de Madrid, se ha mostrado dispuesta a negociar y consensuar con Vox algunos aspectos.

Monasterio ha apostado por utilizar la Ley Maestra para "garantizar" a los padres que hay "libertad" en la educación de sus hijos y también para "frenar" a la izquierda, porque Vox considera que utilizan los colegios e instituciones para adoctrinar. "Si ustedes descuidan la Educación da igual lo que digan aquí (...) porque dentro de unos años tendrán a muchísimos jóvenes educados en esas políticas (de la izquierda): en las del indigenismo, las de la miseria, las de las políticas de género, las de los 'lobbies' LGTBi...", ha enumerado la portavoz de Vox.

Críticas de la izquierda por el viaje a EE UU

La Ley Maestra, que comienza este jueves su andadura parlamentaria con el previsible rechazo a las tres enmiendas a la totalidad con devolución al Gobierno que han sido presentadas por los grupos de izquierda, no ha sido el único asunto que se ha debatido durante la sesión de control al Gobierno. El viaje a Estados Unidos que la presidenta hizo la semana pasada también ha centrado buena parte del inicio de la sesión.

De "bluff", para "promoción personal", para "buscar bulla" o con el objetivo de "vender a cachitos" a los fondos de inversión la Comunidad de Madrid. Estos son algunas de las críticas que han deslizado las portavoces de la izquierda a la gira estadounidense de Díaz Ayuso. "Usted ha recorrido 6.000 kilómetros en avión para que la entreviste Telemadrid, 'Teleayuso', para que esté durante diez minutos con cuatro congresistas, para insultar al Papa o para traer bajo el brazo cero inversiones", ha señalado la jefa de la oposición, Mónica García, portavoz de Más Madrid.

"Mientras en la Comunidad quieren atraer inversiones no sabemos como se van a gestionar y no nos dejan trabajar en servicios públicos infrafinanciados como la Atención Primaria", ha señalado Hana Jalloul, del PSOE.

"Siento mucho que su viaje no le haya ido del todo bien. Quería seguir vendiendo a pedazos a los fondos de inversión. No ha sido bien recibida", ha opinado Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos. "Las ruedas de prensa para Telemadrid podría haberlas hecho desde Aranjuez o en reuniones por Zoom desde su despacho", ha agregado.

La presidenta, por su parte, ha defendido su viaje y la utilidad del mismo. "Los inversores no llevan el dinero encima, eso no funciona así, pero tiene que haber nuevas reuniones para que vengan inversiones a Madrid", ha esgrimido al ser preguntada por las inversiones que ha conseguido. "Les pedimos perdón por la política fiscal de Sánchez, porque es por eso por lo que no invierten. España tiene exceso de burocracia y unos impuestos altísimos y esto es lo que hace que no tengan confianza. El Gobierno de Sánchez es un lastre para España y, especialmente, para la región capital", ha zanjado.