Más de 500 empleados de L’Oréal España dedican su jornada laboral a actividades sociales y medioambientales

Medio millar de empleados de L’Oréal España cambiaron su trabajo diario para participar en diferentes actividades sociales y medioambientales a través del día del Voluntariado Corporativo de la compañía, conocido como Citizen Day, que ha celebrado su décimo primera edición en nuestro país. En concreto, los empleados de la sede de L’Oréal han plantado más de mil árboles en diferentes zonas de la Comunidad de Madrid, recogido más de una tonelada de ‘basuraleza’ en el entorno del Río Jarama y colaborado con colectivos vulnerables. En concreto han realizado actividades con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, talleres de empoderamiento a mujeres y acompañamiento a personas mayores con el apoyo de la organización Helping by Doing.

«Contribuir positivamente en nuestro entorno y la sociedad es un objetivo prioritario de nuestro programa de sostenibilidad L’Oréal for the Future. Tras un año de parón por las circunstancias sanitarias provocadas por la pandemia, me siento muy orgulloso de la gran acogida que ha tenido esta nueva edición del día de voluntariado entre los empleados de L’Oréal España, porque juntos creamos la belleza que mueve el mundo », ha afirmado Juan Alonso de Lomas, presidente de L’Oréal España.

Las marcas del Grupo L’Oréal se vuelcan de lleno en esta jornada

Esta edición del Citizen Day, en la que se han dedicado 3.000 horas a actividades de voluntariado, ha contado con una gran implicación de las marcas Biotherm, Kiehl’s y Garnier, pertenecientes al Grupo L’Oréal, a través de sus proyectos ‘Limpia ríos, salva océanos’, ‘Planta tu futuro’ y ‘Circularización de residuos en pueblos’.

‘Limpia ríos, salva océanos’, en colaboración con la Fundación Ecoalf en el marco del Proyecto Libera, ha consistido en batidas de limpieza en distintos puntos de Paracuellos de Jarama para recoger los residuos que el agua ha traído a las orillas o que la gente ha dejado y así evitar que lleguen al mar. En concreto, más de una tonelada de basuraleza recogida. Por su parte, a través de ‘Planta tu futuro’ los empleados de L’Oréal han mitigado los efectos del cambio climático al compensar la huella de carbono con la plantación de mil árboles, en colaboración con Reforestum y (R)Forest Project en Torremocha del Jarama y la Casa de Campo. Además, Garnier ha puesto en marcha un hackathon sobre la circularización de residuos en pueblos, en colaboración con AlmaNatura y ReCircular, en el que los voluntarios han desarrollado y plasmado soluciones concretas para este problema a través del trabajo colaborativo.

Entre los beneficiarios directos del Citizen Day se encuentran también las mujeres en riesgo de exclusión social de la Asociación Cultural La Kalle, quienes, a través de talleres de autocuidado, bienestar físico y emocional y de búsqueda de empleo a cargo de los empleados de L’Oréal, han incrementado sus posibilidades de integración sociolaboral y empleabilidad.

Los voluntarios también han realizado llamadas que han supuesto 1.500 minutos de compañía a personas mayores en situación de soledad en colaboración con la ONG Adopta un Abuelo. Por último, con el programa musico-social DaLaNota, dirigido a la infancia y la adolescencia en riesgo de vulnerabilidad, los empleados han grabado junto a su orquesta un jingle navideño que se convertirá en el de L’Oréal España en diciembre de este año.

Más de 19.000 voluntarios en 70 países de todo el mundo

Cada año, desde 2010, L'Oréal ofrece a sus empleados de todo el mundo la oportunidad de dedicar un día entero de su jornada laboral a apoyar a organizaciones sociales y medioambientales sin ánimo de lucro. En 2019, un total de 27.600 empleados participaron como voluntarios, ayudando a 969 organizaciones sin ánimo de lucro en 61 países, lo que representó un total de 156.200 horas de voluntariado.

En 2020, a pesar de la pandemia mundial, 7.587 empleados pudieron ser voluntarios, a través de nuevas iniciativas digitales que cumplían con las normas sanitarias. En total, se dedicaron más de 19.000 horas a actividades de voluntariado en colaboración con 275 ONGs en 24 países.

La fábrica de L’Oréal en Burgos celebrará su día Citizen Day el próximo mes de noviembre