El Parlament aprueba su presupuesto de 65,5 millones para 2022

El Parlament ha aprobado este jueves el proyecto de presupuesto de la cámara para el año 2022, que es de 65,5 millones de euros con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y Cs, el voto en contra de CUP, CatECP y Vox, y la abstención de los diputados del PP.

La vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Alba Vergés, ha explicado que una vez aprobadas las cuentas de la cámara, el Govern las podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de la Generalitat del año que viene.

Precisamente, el conseller de Economía, Jaume Giró, anunció el miércoles que tiene previsto aprobar las cuentas de la Generalitat a principios de noviembre para llevarlos acto seguido al Parlament, con la intención de que entren en vigor el 2022.

Respecto al último Presupuesto de 2020 -en 2021 se prorrogó porque no hubo cuentas de la Generalitat-, supone un incremento del 4,09% e incorpora medidas para avanzar en la perspectiva de género y el plan de igualdad, la lucha contra el cambio climático y la transformación digital.

Con la aprobación de las cuentas del Parlament, se recupera el nivel presupuestario de 2010, después de que con la crisis financiera y los recortes el presupuesto parlamentario disminuyera considerablemente.

Este aumento presupuestario procede principalmente del apartado de gastos de personal y se debe a que ha incrementado el número de grupos parlamentarios -con la entrada de Vox y porque la CUP ya no comparte el grupo mixto con el PP como en la legislatura pasada- y a que el personal de los grupos ha pasado a ser considerado personal eventual del Parlament.

Indemnizaciones

Además, el Presupuesto pone las bases para que las indemnizaciones de los diputados -las dietas por desplazamiento- se incorporen a su salario para que estos complementos queden sujetos a la tributación del IRPF sin que esto suponga ninguna modificación al alza ni a la baja de la remuneración de los parlamentarios.

Sin embargo, todavía no hay un acuerdo entre los grupos sobre cómo materializar este cambio, ya que hay una propuesta para que el Parlament cubra la retención del IRPF correspondiente a estas indemnizaciones para que la tributación de las dietas no provoque una pérdida de la retribución neta de los diputados, aunque no todas las formaciones están de acuerdo y tendrán que pactarlo en los próximos meses.

Por el momento, la aprobación de las cuentas de la Cámara modifica el capítulo presupuestario en el que se incluyen las indemnizaciones -pasan al apartado de gastos de personal- e incluyen una previsión de recursos por si finalmente el acuerdo es que sea el Parlament el que cubra la retención del IRPF de las dietas.

La CUP cree que los diputados cobran "un pastón"

El diputado de la CUP Pau Juvillà ha justificado el voto en contra de su grupo porque están por la rebaja de los salarios de los diputados porque consideran que cobran "un pastón, y son desmedidos en relación a la gran mayoría de la población del país", y ha advertido de que el tema de las dietas no se convierta en una subida del sueldo por la puerta de atrás.

Desde CatECP, la diputada Susanna Segovia ha asegurado que las cuentas incluyen avances importantes como todo lo relacionado con la perspectiva de género, pero ha reconocido sus "dudas" sobre cómo se implementará la cuestión de las dietas por desplazamiento, dejando claro que esto no debe conllevar un aumento del gasto de la cámara.

El diputado de Vox Joan Garriga ha considerado que el aumento del presupuesto del Parlament es "una falta de respeto" para los ciudadanos, y ha invitado a los diputados a salir a la calle para explicárselo a todos los que está pasando una mala situación económica.

Síndic de Greuges, Sindicatura y CGE

En el pleno también se ha aprobado el presupuesto del Síndic de Greuges, de 7 millones (+3,65%); el de la Sindicatura de Cuentas, de 12,9 millones (7,06%), y el del Consell de Garanties Estatutàries, de 3,4 millones (+0,05%).

El del Síndic de Greuges ha tirado adelante con el voto a favor de todos los grupos, con el rechazo de Vox y PP y la abstención de CUP y Cs, mientras que el de la Sindicatura de Cuentas y el del Consell de Garanties Estatutàries también se han aprobado con el voto en contra de Vox y la abstención de CUP y PP.