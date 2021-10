«Tot preparat» per a la reversió de Torrevieja

«Ja està tot preparat» perquè el departament de Torrevieja (Alacant) «estiga al 100% des del minut un» de la seua tornada a la gestió pública el pròxim 15 d'octubre malgrat «els obstacles» que continua posant la concessionària Ribera Salut, que, a data d'ahir, no havia facilitat les claus d'accés informàtiques ni el llistat de personal. Així ho va afirmar ahir la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en la seua compareixença en la comissió de Sanitat de les Corts, sol·licitada a petició pròpia per a informar sobre el procés de reversió del departament de salut de Torrevieja, que atén unes 180.000 persones.

«Estem preparats per a assumir el servei amb total normalitat per a la ciutadania i amb total seguretat jurídica malgrat els obstacles de la concessionària», va manifestar davant els diputats de la comissió. D'aquesta manera, va assenyalar que, una vegada nomenada la futura gerent del departament, María Pilar Santos, «l'equip directiu ja està preparat i disposat tot el necessari» per a la reversió. En eixe sentit, va anunciar que aquest departament ja està incorporat a l'entorn GVA i als sistemes de la conselleria.

A més, «en breu» s'aprovarà el decret per a incorporar a la plantilla sota la figura de personal a extingir a pesar que, a data d'ahir, la concessionària no havia facilitat el llistat perquè Ribera «el té sinergiat, inclòs l'equip directiu, i el comparteix entre Vinalopó i Torrevieja», la qual cosa suposa per al grup «un estalvi econòmic fantàstic».

Així mateix, Barceló va recordar que al juliol es va obrir una borsa d'ocupació a la qual ja s'han apuntat més de 6.000 persones de diferents perfils i s'ha contactat ja amb tots els operadors. «L'oficina del comissionat està treballant sense descans per a disposar de tota la informació denegada» per Ribera i que en gran part han facilitat els propis treballadors», va manifestar la titular de Sanitat Universal i Salut Pública.

Finalment, va recalcar que també es compta amb els departaments d'Elx i Orihuela (Alacant) per a «donar tot el seu suport en aquesta fase» inicial de la reversió.

Barceló va recriminar que des que el passat 14 octubre de 2020 es va comunicar la no pròrroga del contracte i es van exigir les normes de reversió, Ribera Salut «ha obstruït el procés acudint als tribunals». No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rebutjat els cinc recursos que ha presentat en aquests set mesos «donant la raó a l'administració» valenciana.

Amb tot, va subratllar que la seua conselleria manté oberta «una via de diàleg» amb la concessionària per a assegurar «una transició natural». En la seua intervenció, Barceló va assegurar que el Govern valencià mantindrà el seu full de ruta per a recuperar la sanitat privatitzada pel PP «sense cap informe econòmic ni de viabilitat» que justificara aquesta fórmula.

El resultat, va dir, ha sigut un «experiment fracassat» pel seu format, amb una gestió integral del departament, com per la seua extensió, ja que va afectar cinc dels 24 departaments de salut, quasi un milió de persones, justament els «més rendibles i atractius per a assegurar els beneficis» a les concessionàries.

A més, va lamentar «les greus deficiències estructurals» dels plecs per ser «un còpia i pega», no incloure «mecanismes de control» i tindre «llacunes interpretatives», la qual cosa ha portat a «continus litigis en els tribunals: 62 procediments judicials interposats per les concessionàries, el 95% d'elles per Ribera Salut».

«Acord ideològic», diu l'oposició

Des dels grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) es va acusar a Barceló de procedir a aquesta reversió sanitària «únicament per una ideologia sectària d'esquerres» i no per a donar «un servei de qualitat a tots els valencians», mentre que la consellera els va replicar que el Consell del Botànic «obeeix a la seua ideologia, que és la protecció i gestió del públic pel públic».