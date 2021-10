Jorge Javier Vázquez, contra Hacienda: "No hay organismo más injusto; ante ella, no todos somos iguales"

Este miércoles, en Sálvame debatían sobre la situación del Rey emérito y, ante los comentarios sobre Hacienda, Jorge Javier Vázquez alzó la voz para arremeter contra el organismo: "Ante Hacienda no todos somos iguales, no hay organismo más injusto, no lo hay", dijo el presentador catalán.

Según la cara de Mediaset, te puede "destruir la vida": "Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda porque como quieran destruirte la vida, te la destruyen".

En su opinión, la "gran reforma" que se tiene que hacer en este país es la de Hacienda. "Si a mí, que estoy bien posicionado, me pueden destrozar, imagínate a la gente sin recursos. Te puede destrozar".

"Habría que hablar de las bonificaciones que se llevan inspectores por abrir o cerrar expedientes"

"Si nos hubiesen avisado, no se habrían producido los grandes cataclismos que se ha producido en este país. Hay gente en la ruina", reflexiona el catalán.

"Habría que hablar de las bonificaciones que se llevan inspectores por abrir o cerrar expedientes", concluyó JJV, visiblemente molesto.