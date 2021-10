Page abrocha su quinto Debate sobre el Estado de CLM como presidente pidiendo a PP, PSOE y Cs explorar acuerdos

En su último turno de palabra para dar réplica al turno de intervención del Grupo Socialista, ha apuntado tras más de 12 horas de debate

García-Page ha reclamado a los grupos parlamentarios de cara a las votaciones de las propuestas de resolución que se suscitarán este jueves que intenten buscar acuerdos y "encontrar escenarios de consenso".

Y todo ello en un contexto en el que el PSOE "nunca había tenido tanto poder" territorial en la Comunidad Autónoma, ya que gobierna en las principales capitales de provincia y en las cinco diputaciones provinciales.

EL PSOE A C-LM, LO QUE DANONE AL YOGUR

García-Page ha hecho un paralelismo sobre lo que significa el PSOE para Castilla-La Mancha haciendo uso de la marca de yogures Danone.

"Si la gente lo que quiere es yogur, no pide yogur, pide Danone. Aquí, si la gente pide Castilla-La Mancha, pide Partido Socialista. Es una identificación clara. ¿Quién va al bar y pide refresco de cola? La gente pide Coca-Cola. Y cuando la gente pide Castilla-La Mancha, pide Partido Socialista", ha reiterado.

Ha pedido, por tanto, a su bancada en las Cortes, que "gobierne para la gente con cercanía, diálogo y moderación", algo que ya escuchó a los presidentes Bono y Barreda.

COSPEDAL, PEDANÍA DE SAN EMILIANO

En un momento del debate, Emiliano García-Page ha citado un hecho "curioso": existe en España un municipio llamado San Emiliano con una pedanía de nombre Cospedal, en la provincia de León.

"Es curioso. Yo he estado y me he hecho una foto en los dos carteles, yo no les he puesto el nombre. En el de San Emiliano no había pinchos, y en el de Cospedal sí. Espero que los hayan quitado", ha bromeado, tras lo que ha pedido a la bancada del PP que "no se cabree".