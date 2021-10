El secreto de Sandra Pica, al descubierto: "Padecí bulimia, me llamaban bola de sebo con patas"

Este miércoles y desde las 20:00, Telecinco emitió Secret Story: última hora, un formato presentado por Lara Álvarez. En él, se pudo conocer el secreto de una de las concursantes: Sandra Pica.

Fueron los Gemeliers quienes apostaron a que la autora de la frase "En la infancia me llamaban bola de sebo con patas" pertenecía a Sandra Pica... y acertaron. Una vez se supo y la extentadora les entregó su única bola, la joven aprovechó para contar algo más al respecto y para lanzar un mensaje contra el bullying y la gordofobia.

Pica ya había comentado, en una discusión con Miguel Frigenti, que había sufrido acoso hace unos años y que esa experiencia hacía que rechazara discriminar a otras personas. "Padecí bulimia, en la infancia me llamaban bola de sebo con patas. Era un secreto en el que no quería entrar porque me daba un poquito de vergüenza tocar ese tema", comenzó.

La exnovia de Tom Brusse matizó que no le pesaba haber perdido su bola, pues se la había entregado a los Gemeliers, con quien mantiene una buena relación; y porque esperaba que sus palabras sirvieran para crear conciencia.

"Esto puede servir a muchas personas para tomar conciencia del daño psicológico que se puede hacer con según que cosas, porque es algo que pasó y que sufrí durante 7 años de mi vida", recordó.

Los Gemeliers han acertado el secreto de Sandra ¿Os lo esperábais? #SecretUH7 pic.twitter.com/5s6wWQdJKe — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 6, 2021

Ese largo período de tiempo, además, había dejado secuelas en la catalana que perduran en la actualidad, según comentó. "A día de hoy sigo teniendo una inseguridad y una falta de autoestima muy grande por eso", añadió mientras recibía las miradas cómplices de sus compañeros.

Sandra: "puede servir a muchas personas para tomar conciencia del daño psicológico que se puede hacer con según qué cosas" #SecretUH7 pic.twitter.com/fIrU6wVM0V — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 6, 2021

Para terminar, Pica tuvo unas frases para la otra cara de la moneda: los artífices del bullying: "La gente debería saber el daño que puede llegar a hacer con las palabras que suelta por la boca". Después, la presentadora le agradeció su generosidad y valentía a la hora de compartir esta parte de ella.