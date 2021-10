Page abre la posibilidad de reformar la Ley Electoral: "Vamos a hablarlo"

García-Page se ha pronunciado así durante la jornada vespertina del Debate del Estado de la Región, donde, pese a que estaba dándole la réplica a la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, se ha referido a la propuesta realizada por el presidente regional del PP, Paco Núñez, que previamente había solicitado cambiar el Estatuto de Autonomía sin tocar la Ley Electoral.

"Me da un poco de pena señor Núñez que cuando habla de cambiar el Estatuto no proponga o insista en blindar la sanidad o la educación. Eso no le importa, a usted lo que le importa es que no le cambiemos la posibilidad de echarse en manos de Vox y que lo entiendan en su partido", ha manifestado.

En este punto, ha recordado a los 'populares' que ellos cambiaron la Ley Electoral y el Estatuto con la ex presidenta, María Dolores de Cospedal, "primero ampliando los diputados y cuando creían que le iba bien apareció un tal Bárcenas y a cada millón que aparecía en Suiza un diputado menos cabía en Castilla-La Mancha".

"Se empezaron a asustar y en vez de muchos había que tener pocos y encima quitándose el sueldo. Es una vergüenza si han manoseado el Estatuto con un descaro y una obscenidad increíble", ha dicho, refiriéndose a la propuesta de Paco Núñez. "No tengo temor a la ley electoral, me abro a la posibilidad de que se la cambiamos si quieren ustedes", ha manifestado.

Este asunto ha surgido cuando el líder de los 'populares' castellanomanchegos ha tendido la mano este miércoles al jefe del Ejecutivo autonómico para aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma que "no tenga nada que ver con la raíz de la reforma electoral". "De reforma electoral para aumentar el número de diputados nada de nada. Con nuestro apoyo no", ha dicho Núñez.