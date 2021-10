El Weird Market y 3d Wire Fest marcan el reencuentro del sector de la animación y los videojuegos en Segovia

La cita, que recuperaba su presencialidad cien por cien, cierra una semana donde ha atraído la atención de creadores y público general hasta un emplazamiento único: La Cárcel_Segovia Centro de Creación, la nueva sede central que se adapta a la perfección al espíritu del evento, informa el Ayuntamiento a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Las acreditaciones profesionales se agotaron en horas y el sector acudió de nuevo a Segovia para anunciar sus nuevos proyectos, iniciativas y sinergias. "La industria anhelaba tener un punto de encuentro y se ha respondido a sus expectativas. Era una edición complicada, pero hemos trabajado duro para retomar la senda previa a la pandemia y gracias al apoyo de los profesionales del sector lo hemos logrado" en palabras de José Luis Farias, su director.

Uno de los platos fuertes de este 2021 fue la presentación de Robot Dreams de Pablo Berger. La primera incursión en la animación del cineasta vasco, autor de obras como Blancanieves (ganadora de 10 Premios Goya), Abracadabra o Torremolinos 73, presentó en exclusiva el nuevo cartel-teaser de esta producción. Además, también se desveló que el próximo año se reeditará la novela gráfica en la que se basa la película.

Otro de los titulares fue el que protagonizó Planeta Junior al anunciar su respaldo a Next Lab. La compañía del Grupo Planeta / De Agostini hizo público que seleccionará y apoyará uno de los proyectos de la segunda edición de Next Lab, una iniciativa que promueve nuevas formas de trabajar en animación usando tecnologías disruptivas y que cuenta con el patrocinio de Comunidad de Madrid, continúa el comunicado.

Las cifras de esta edición dejan 19 presentaciones de proyectos de su catálogo, una selección de entre los 200 títulos totales que aparecen en él. La publicación es un referente que este año aúna 19 largometrajes, 34 cortometrajes, 31 series de animación, 36 videojuegos, 28 webseries, 17 proyectos transmedia, 20 de comics y 15 de juegos de mesa.

El evento contó una vez más con una jornada de recruitment donde se llevaron a cabo más de 470 entrevistas de trabajo. Un total de trece empresas de carácter internacional acudieron con sus cazatalentos para buscar nuevos profesionales que entren a formar parte de sus equipos de trabajo. Hasta 150 candidatos tuvieron la oportunidad de darse a conocer a compañías como El Ranchito, Ánima, Skydance, Wise Blue, Mago Production, Orca Studios, Hampa Studio, Arcadia Motion Pictures, 3 Doubles, Everguild, Nu Boyana FX, Verjim y The Glow.

Estos datos se completan con presencias destacadas como las de Carlos Zaragoza y Aurora Jiménez que profundizaron sobre el proceso creativo de Vivo (la película musical de Sony Pictures con canciones de Lin-Manuel Miranda) o José Luis Ucha y Graham Gallagher, director y director de animación de My Little Pony: A New Generation, quienes nos presentaron esta última creación basada en los populares juguetes y que se ha aupado al primer puesto de Netflix a nivel global desde su estreno el pasado 23 de septiembre.

BROCHE DE ORO

La cita puso el broche de oro con un palmarés que refleja su apuesta de presente y futuro. Cortometrajes y proyectos premiados como Homeless Home de Alberto Vázquez (mejor corto nacional), Souvenir Souvenir de Bastien Dubois (mejor corto internacional) y Sve te senzacije u mom trbuhu (All Those Sensations in My Belly) de Marko Djeska (mejor corto europeo) en el apartado de Premios del Jurado.

Así como Only a Child de Simone Giampaolo y Loop de Pablo Polledri han obtenido los Premios del Público a mejor corto internacional y mejor corto nacional, respectivamente.

En la parte de proyectos Amarradas de Carmen Córdoba se hizo con el Premio Proyecto Corto Movistar+, Titan Tofu de María Luquero el Premio Mejor Proyecto de Serie de Joven Creador y RTVE destacó Call of the Sea como Mejor Proyecto de Videojuego, Desolatium: Prólogo como Proyecto de Videojuego Más Innovador y Moons of Darsalon como Proyecto de Videojuego Weird Plus.

La 13ª edición de Weird Market, Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media y 3D Wire Fest, Festival Internacional de Animación, ha sido posible por el apoyo y coorganización del Ayuntamiento de Segovia y al patrocinio del ICAA, Junta de Castilla y León, Tenerife Film Commission, Simplecloud y HP.