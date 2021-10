Un nuevo estudio de la RAG evidencia la pérdida de hablantes de gallego a lo largo de las diferentes etapas educativas

El 'mapa sociolingüístico escolar de Ames' ha sido presentado este miércoles en la Casa da Cultura de Bertamiráns, de la mano del presidente de la RAG, Víctor Freixanes, el regidor local, Blas García, y el coordinador del Seminario de Sociolingüística, Henrique Monteagudo, entre otros.

La investigación, realizada mediante entrevistas y encuestas a más de 2.000 familias, 264 docentes y casi 1.800 escolares, traslada datos preocupantes sobre la evolución de las tendencias de uso del idioma desde la llegada de los pequeños a la escuela.

Entre ellos, que uno de cada diez alumnos renuncia a la lengua familiar ya en su primer contacto con el centro, a pesar de que el 41% de las madres y el 47,5% de los padres de primer ciclo de infantil aseguran hablar habitualmente en gallego con sus hijos, además del 12% que utilizan ambas lenguas.

El estudio constata que el proceso de cambio hacia el castellano se incrementa desde los 2 o 3 años hasta los 6 o 7, con el paso del ciclo de infantil al de primaria, que puede implicar cambios de centro educativo o el uso de redes sociales, un resultado "novedoso y no constatado previamente" en otros informes sociolingüísticos de la Academia.

"Las políticas lingüísticas desarrolladas hasta ahora estuvieron centradas en la educación secundaria, es decir, años después de la sucedida muda. Los datos invitan a cuestionar este modelo y a reflexionar sobre las modificaciones necesarias", indica el documento.

El propio Henrique Monteagudo advierte que el informe demuestra que el medio escolar "no es amigable para el gallego" y no proporciona a los jóvenes "el ambiente adecuado para desarrollar sus competencias y capacidades comunicativas" en este idioma, lo que se constata a su vez que más del 50% de los estudiantes de secundaria declara no sentirse cómodo a la hora de expresarse en esta lengua en público.

CONTEXTO DE SOCIALIZACIÓN

Este efecto desgalleguizador se produce tanto dentro como fuera de las aulas, añade el documento, puesto que en los centros se celebran todo tipo de actividades de ocio, deportivas y formativas complementarias que también incluyen en las tendencias comunicativas de los alumnos.

El informe indica, precisamente, que cerca del 25 por ciento del alumnado de primaria de Ames nunca tuvo presente la lengua gallega en sus principales contextos de socialización, es decir, la relación entre iguales y las actividades extraescolares. En este último caso, "parece tener más presencia una lengua extranjera que la lengua gallega", añade el estudio.

Todos estos resultados se utilizarán como base por parte de la RAG y el Ayuntamiento para diseñar una serie de propuestas de intervención para intentar frenar esta pérdida de transmisión generacional en el área de influencia del municipio.