L'Ajuntament de València agilitzarà l'atenció en casos de vulnerabilitat energètica

Aquesta xarxa la conformaran totes les empreses instal·ladores associades en ASELEC que s'adherisquen voluntàriament per a defendre el dret a l'energia i la lluita contra la pobresa energètica i que es comprometen a assistir a un taller de formació impartit per l'oficina municipal de l'energia.

Se centrarà a redirigir, tant des de l'oficina com des dels serveis socials municipals, els casos identificats com a vulnerabilitat energètica a les empreses adherides a la nova xarxa, a més de facilitar una comunicació directa entre les tres parts per a poder posar solució als casos més urgents. La conscienciació sobre la importància de la defensa del dret a l'energia de la ciutadania és un altre dels objectius.

"Volem atendre millor a les persones que es troben en una situació de pobresa energètica i que siga àgil", subratlla en un comunicat el regidor d'Emergència Climàtica, Alejandro Ramon. En la mateixa línia, la responsable de Serveis Socials, Isabel Lozano destaca el treball per a combatre la pobresa energètica i democratitzar l'accés a l'energia de tota la població de la ciutat, amb l'exemple de les ajudes anuals per a garantir que cap persona tinga fred per no poder pagar una factura.

Entre els beneficis, el conveni inclou un descompte del 20% sobre la tarifa habitual que s'oferirà a les persones en vulnerabilitat energètica per a facilitar-los l'accés a l'energia. Aquesta rebaixa pretén facilitar l'accés a instal·lacions o reparacions elèctriques que són requerides sovint per les persones que atenen des de serveis socials i l'oficina de l'energia i es combaten alhora situacions que poden suposar estar molt de temps sense accés a l'electricitat en una llar.

De moment, l'Ajuntament ha atès les necessitats de 223 llars en vulnerabilitat energètica, la qual cosa suposa un impacte en prop de 780 persones. Fins al 70% dels casos han acudit a l'oficina de l'energia redirigits per serveis socials. L'estalvi mitjà gràcies a l'assessorament públic gratuït se situa en 322 euros a l'any per llar i un 31% de reducció en la factura energètica, a més de les emissions de diòxid de carboni evitades.