El Congreso pide al Gobierno aprobar un plan frente al acoso escolar y la LGTBIfobia con el único rechazo de Vox

El Congreso aprobó este miércoles las dos iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista para hacer frente al acoso escolar y a la LGTBIfobia en los centros educativos. Ambas proposiciones no de ley (PNL) se han debatido y votado en la Comisión de Educación y FP, con su consiguiente aprobación tras los 29 votos a favor y cinco en contra. El único voto contrario ha sido el de Vox.

Si bien durante el debate todos los grupos parlamentarios han reconocido la urgencia de implantar medidas de prevención y protección del acoso escolar, Vox se posicionó en contra de las iniciativas del PSOE por considerar que están planteadas "con un sesgo ideológico imposible de subscribir", y defendió una iniciativa propia presentada posteriormente. También el PP mostró cierta disconformidad con la propuesta, asegurando que es innecesario poner "etiquetas ni apellidos" a la hora de hablar de acoso aunque terminó por votar a favor de las tres PNL -las dos del PSOE y la de Vox–.

La primera proposición, que plantea la creación de un Plan Estatal para combatir el acoso escolar, fue defendida por la parlamentaria socialista Mª Luz Martínez Seijo, quien instó a la coordinación de los poderes públicos para que trabajen junto a las comunidades autónomas "con el objetivo de desarrollar un plan de convivencia para que todos los centros cuenten con un protocolo de actuación". Martínez destacó la importancia de que todos los actores implicados -profesores, alumnos, padres y madres, centros educativos- se impliquen en la elaboración de un plan, "con la financiación necesaria", que permita detectar, prevenir y actuar ante el acoso escolar "en todas sus vertientes".

Asimismo, la también secretaria de Educación y Universidades del PSOE exigió al PP "que trabaje en el fomento de la convivencia de todo el alumnado y no permita la censura y la segregación que se pretende imponer por parte de Vox en la Comunidad de Madrid con el pin parental en la ley educativa de Madrid". Sería, según aseguró, "un atropello para frenar el acoso escolar que defendemos hoy".

Por su parte, el PP reprochó a los 'socialistas' que echen en cara la inacción del PP en esta materia cuando aseguran que su gobierno "fue pionero en implantar medidas para fomentar la convivencia" en el ámbito escolar. "El PSOE copia en materia de convivencia lo que el PP ya implantó", declaró el parlamentario Juan Antonio Callejas, destacando que fue el Gobierno del Partido Popular quien puso en marcha "el primer plan estratégico de convivencia escolar 2017-2020".

Reprocharon también al Partido Socialista que hicieran ilusión al diálogo para sacar adelante la propuesta, cuando aseveran que la LOMLOE ser tramitó "en pleno estado de alarma, de una grave pandemia, por la vía de urgencia y sin escuchar a ningún colectivo de la comunidad educativa". Con todo, Callejas concluyó expresando "la mano tendida" de su partido "para llegar a un acuerdo en materia de convivencia escolar".

El Grupo Confederal de Unidas Podemos también apoyó la propuesta, pero haciendo hincapié en un asunto que consideran primordial: extender los elementos de respeto a la diversidad a la sociedad en su conjunto. "Si solo abordamos el tema del acoso desde el ámbito educativo, que es muy importante, y no desde el punto de vista social, no seremos capaces de darle a este plan la potencialidad que tendría", expuso el parlamentario Joan Mena.

Desde su grupo urgen a "corregir y denunciar" los mensajes de odio y las "barbaridades" que aseguró que se lanzan a la ciudadanía a través de la cámara. "Estamos viendo cómo últimamente se empiezan a normalizar los insultos, se escuchan habitualmente discursos de odio en medios de comunicación e instituciones como por ejemplo esta, y se toleran cuando no se amplifican, comportamientos y valoraciones racistas, homófobas, machistas, que luego generan ese tipo de acoso y violencia", añadió, urgiendo a "no normalizar" este tipo de actitudes.

Vox señalo ver "más adoctrinamiento ideológico y más intervencionismo estatal" en las propuestas. Según expuso la parlamentaria Georgina Trías, piensan que es urgente "hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo en adoptar unas medidas claras y contundentes para acabar con la lacra que supone el acoso escolar". No obstante, no consideran desde su grupo parlamentario que deban presentarse dos PNL -una general y otra específica para combatir la LGTBIfobia en menores-, cuando creen que "todas las víctimas son igual de importantes y singulares". Así, acusan al PSOE de usar "una cuestión tan delicada y sensible como el acoso escolar" para enfocarla con "un sesgo ideológico imposible de subscribir". "Es una proposición con una gran carga ideológica", reiteró durante su intervención, antes de trasladar explícitamente su posición en contra.

Rechazo a la propuesta de Vox

También en la Comisión de este miércoles se debatió otra propuesta presentada por Vox para hacer frente al acoso escolar. En ella, piden tramitar una ley que regule de forma "específica e integral" el bullying y el ciberacoso, "estableciendo un protocolo de actuación a nivel nacional", según expuso Trías. "La existencia de 17 comunidades autónomas provoca que cada una de ellas tenga su propia normativa, generando diferencias entre protocolos de prevención y de actuación", alegó, considerando "preciso" la creación de "un único órgano estatal" para "reorganizar el sistema". Su proposición, que fue finalmente rechazada por 20 votos en contra y 14 a favor, exigía también "no hacer distinción entre los motivos por los que los menores son acusados".

Tanto Podemos, como PSOE y Ciudadanos, reprocharon el mensaje "contradictorio" de Vox a través de la presentación de una iniciativa con propuestas que "votaron en contra" en otras leyes tramitadas recientemente. "No se entiende que voten en contra de una ley y 15 días después traigan a la Comisión una propuesta que calca literalmente las leyes que ustedes han votado en contra", espetó Mena, de Unidas Podemos, mostrando su "indignación" por el "postureo político" de las proposiciones de Vox.

También Ciudadanos consideró que "no hay correspondencia" entre las iniciativas presentadas y el posicionamiento que mostraron en su día en contra de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Violencia. Desde el PSOE, por su parte, acusan al grupo parlamentario de aspirar al "desprestigio del estado de las autonomías y la vuelta a su España grande y libre", por proponer como única solución al acoso la centralización de la acción.