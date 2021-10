El Congreso pide a Gobierno la creación de la especialidad docente de Lengua Asturiana y Literatura

Según exponen los 'morados' en la iniciativa, actualmente, los niños de Primaria estudian el asturiano (o el gallego-asturiano), en su zona de influencia de forma voluntaria en los centros escolares sostenidos con fondos públicos; es decir, el alumnado puede escoger entre la asignatura de lengua asturiana o una alternativa (en este caso cultura asturiana).

Mientras, en las etapas de Secundaria y Bachillerato solo es posible estudiarla de forma optativa en los institutos: el asturiano o, en su caso, el gallego-asturiano compiten con otras diversas opciones que se ofertan y entre las cuales el alumnado solo puede elegir una.

En Primaria, las asignaturas de Llingua Asturiana y Lliteratura y de Gallego-Asturianu se han ofertado en el curso 2020-2021 en un total de 227 colegios de enseñanza pública (98,7%) y en 42 centros de la red concertada (84%), lo que se traduce en un número total de 17.464 estudiantes que las cursan. En ESO y Bachillerato se ha ofertado la lengua asturiana o el gallego-asturiano en un total de 79 centros públicos (92,9%) y 25 privados (49%), con una cifra total de 4.539 alumnos.

En cuanto al profesorado, en total este curso han sido 278 los profesores de asturiano y gallego-asturiano que estuvieron en el aula sin tener reconocida la especialidad de la asignatura que imparten. Esto se traduce, según Unidas Podemos, en "la práctica total interinidad del profesorado y en la alta proporción de plazas a media jornada: hasta un 71% de las 278", calificando la situación de "precariedad".

Tal y como recuerdan, para poder ser docente de lengua asturiana en la actualidad, las personas cualificadas han de darse de alta en el Registro General de Capacitación en bable/asturiano y en gallego-asturiano, que es un catálogo en el que se inscribe al profesorado que, de acuerdo a las condiciones y requisitos regulados, pide voluntariamente y con carácter gratuito su incorporación al mismo.

DEMANDA DE HACE AÑOS

La demanda de reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura al Ministerio de Educación por parte de la sociedad asturiana en general y, en particular, por diferentes instituciones como la Junta General del Principado de Asturias y la Consejería de Educación del Principado de Asturias viene siendo una constante desde el año 2005.

En octubre de 2014 y enero de 2015 se repite la petición presentando propuestas de cambio al Proyecto de Real Decreto de Especialidades. El 3 de febrero de 2015, el Consejo Escolar del Estado emitió un dictamen solicitando el reconocimiento de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, y el 23 de diciembre del mismo año, en junta celebrada en el Ministerio, se formó un grupo de trabajo con el objetivo de encontrar la vía para dar respuesta a esta solicitud.

En noviembre de 2016, el consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias solicitó retomar negociaciones ya iniciadas para el reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura.

Los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias han constatado que no tiene capacidad legal ni título habilitante para dictar el Decreto de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, por lo que la única vía posible para creación de la Especialidad pasaría por el cambio de los Reales Decretos de Especialidad.

La Universidad de Oviedo es la institución que, desde hace décadas, se ha encargado de poner en marcha las titulaciones necesarias relacionadas con la formación del profesorado para impartir la asignatura de lengua asturiana en el sistema de enseñanza en el Principado de Asturias, con plena normalidad y en las mismas condiciones legales y académicas que cuentan el resto de materias.

Destacan el grado en Maestro en Educación Primaria con mención en Lengua Asturiana, la especialización de asturiano dentro de los grados en Estudios Clásicos y Románicos, en Estudios Ingleses, en Lengua Española y sus Literaturas y en Lenguas Modernas que garantizan el acceso al Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la especialidad de Asturiano y, por último, el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la especialidad de asturiano.

"LENGUAJES INVENTADOS"

Desde Vox han rechazado esta iniciativa, al considerar que la izquierda habla "tramposamente" del asturiano, cuando en realidad se trata de una "variedad de bables", según ha dicho en diputado Joaquín Robles. Además, a su juicio, esta propuesta "justificaría ese absurdo de la pluralidad de la nación en función de supuestas identidades nacionales creadas artificialmente a través de lenguajes inventados". Además, señala que sólo un 11% de los asturianos están a favor de la cooficialidad del "mal llamado asturiano", y se trataría de una "asignatura maría".

También desde el PP, la diputada Paloma Gázquez, ha reprochado a la izquierda que en los años que ha estado gobernando en Asturias no protegió el bable, cuando "la vez que gobernó el PP se protegió el bable mediante ley". Asimismo, en la línea de lo afirmado por Robles (Vox), Gázquez ha destacado que "el bable no es uniforme en todo el territorio" y que el 90% de los asturianos rechaza su cooficialidad porque "no se habla en la calle, en ningún sitio" y para ella, la iniciativa de Unidas Podemos "tendría sentido si hubiera demanda". "Pero es que baja cada año", advierte.

Por el contrario, Inés Sabanés, de Más País-Equo, se ha mostrado a favor, dado que considera "fundamental" que se fomente "la riqueza de la lengua y el respeto", mientras que Roberto García, del PSOE, en referencia al diputado de Vox, ha afirmado que "lo que es lengua o no se da por criterios científicos". "Estamos hablando de dar estabilidad a un profesorado que podría opositar por lengua asturiana y gallego-asturiano, estamos ante una lengua propia", ha defendido.

Y desde Unidas Podemos, Sofía Castañón ha defendido la iniciativa al considerar que crear una especialidad docente en Lengua Asturiana permitiría acabar con la "precariedad" de profesores que llevan "años" trabajando para transmitir este "idioma" a las nuevas generaciones.